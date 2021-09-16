北富銀LINE綁定人數成長92%　推「超前振興」回饋好友

受疫情影響，消費及生活型態產生遽變， 大眾對數位服務的接受度也與日俱增，台北富邦銀行表示，截至今年 8月，北富銀LINE官方帳號綁定好友人數較去年同期大幅成長9 2%，富邦行動銀行實動戶也提升達26%，成長相當亮眼。 為感謝用戶支持，同時讓大眾在等待振興券啟用的日子裡， 能提早享受「你刷卡我買單」的幸福，北富銀特別結合數位服務推出 一系列超前振興活動，滿足簡單條件就有機會帶走2萬元回饋金， 電商消費則享最高10%回饋，讓數位生活更加精采！

迎向後疫情時代，金融服務的數位化已成必然趨勢， 為了幫助客戶加速融入數位金融生活，北富銀除了在服務上力求創新 ，率先在LINE官方帳號推出信用卡一鍵調額、一鍵綁LINE Pay等諸多新功能，也持續結合大眾關注話題推出豐富多元的回饋 活動，引導消費者善用數位服務，擴大零接觸金融覆蓋率， 同時達到促進經濟復甦的效果。

北富銀超前振興活動將於9/17中午12:00開放登錄， 只要滿足以下兩項條件：9/30前曾登入富邦行動銀行並且綁定北 富銀LINE官方帳號好友，於9/3~9/30期間以LINE Pay綁定富邦信用卡並成功消費一筆，即可先獲得刷卡金50元( 限2,000名)，10月則會從符合條件的客戶中抽出5名幸運兒 支付當期信用卡帳單（以新台幣2萬元為限）， 給卡友更輕鬆愉快的消費體驗。