Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

預防心肌炎　香港建議BNT改打大腿　陳時中：會參考　將持續蒐集資料　

BNT疫苗校園施打初步意願調查結果今（16）日出爐，台灣逾9成家長同意，比專家預期還高！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/16 16:29
香港研究指出，為了避免青少年接種BNT疫苗產生心肌炎、心包膜炎，建議將接種部位改為大腿。(示意圖/Getty Images)

香港研究指出，為了避免青少年接種BNT疫苗產生心肌炎、心包膜炎，建議將接種部位改為大腿。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預訂9月23日展開校園接種，提供12至17歲青少年造冊施打，不過，近日有香港研究指出，青少年接種BNT疫苗易增加心肌炎、心包膜炎風險，建議將接種部位改為大腿肌肉以降低副作用，且只要接種一劑。

指揮中心指揮官陳時中表示，各國相關研究很多，會持續搜集作為施打策略的參考依據，且接種BNT疫苗引發心肌炎的報告一直都有，發生率並不是特別高，但值得大家注意。

陳時中強調，很多人聽到心肌炎就以為是很嚴重、類似心肌梗塞的疾病，但實際上疫苗引起的心肌炎、心包膜炎都沒有致死案例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，根據美國先前公布的報告，幾乎是沒有青少年因為接種BNT疫苗引發心肌炎或心包膜炎，必須住進加護病房的狀況。

羅一鈞說，香港已開放青少年接種BNT疫苗有一段時間，根據最近的報告顯示，有37名青少年接種BNT疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，其中30人在接種第2劑後才出現，平均年齡15歲、住院5到6天就出院，由於這些青少年有心肌、心包膜發炎的狀況，醫師建議出院後3個月左右應避免劇烈運動。

羅一鈞指出，青少年接種BNT疫苗後引發的心肌炎、心包膜炎，並不像外界認為的那麼嚴重、需要裝葉克膜等，但還是影響主要器官的病症，我們還是會持續關注、監控是否高於背景值以及嚴重程度等。

BNT疫苗預訂9月23日展開校園接種，根據指揮中心統計，初步意願調查結果今日出爐，目前除了宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣還在統計中，其餘19縣市校園的BNT疫苗同意接種比率高達93.8%。
BNT疫苗
青少年
校園照冊施打

相關新聞

【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
2021/09/13 17:21
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
2021/09/11 16:09
台灣第2批91萬劑BNT疫苗抵桃機　效期至2022年1月17日
台灣第2批91萬劑BNT疫苗抵桃機　效期至2022年1月17日
2021/09/09 14:30
中國重手管制電玩 電競業如遭電殛 選手一周只能玩三小時？
中國重手管制電玩 電競業如遭電殛 選手一周只能玩三小時？
2021/09/07 14:31
郭台銘結束14天隔離：客製化標籤BNT疫苗中秋抵達台灣　後續每週至少70萬劑「週週到貨」
郭台銘結束14天隔離：客製化標籤BNT疫苗中秋抵達台灣　後續每週至少70萬劑「週週到貨」
2021/09/06 12:09