勤洗手恐引發甲溝炎　醫師傳授手部保養祕訣

【健康醫療網／編輯部整理】其次談到「勤洗手」可能衍伸的皮膚問題，臨床上常見包含手部濕疹或汗皰疹惡化、刺激性皮膚炎以及慢性甲溝炎等。國泰綜合醫院內湖國泰診所皮膚科主治醫師曾奕騰表示，「手部濕疹」及「汗皰疹」本為常見且容易反覆發作的疾病，部分患者常在季節轉換、作息不規則、工作或課業壓力大時復發或惡化，而經常接觸水、清潔劑、酒精或其他化學物質亦常造成此類病患情況惡化或更容易復發。

過度洗手造成皮膚炎、甲溝炎

曾奕騰表示，「刺激性皮膚炎」則可發生在所有人（無論本身是否有手部濕疹或汗皰疹病史） ，只要水、清潔劑、酒精或其他化學物質接觸頻率或濃度夠高，即可於接觸部位產生發紅、刺癢、脫屑或乾裂等症狀，民眾常說的富貴手，即為一種慢性刺激性接觸性皮膚炎，好發在常做家事且未配戴手套的患者，醫療從業人員也很常見，而防疫期間因需勤洗手，使得平時不常做家事的病患亦發生類似的症狀。

「慢性甲溝炎」較常見於時常「濕」洗手的病患，因清潔劑未沖洗乾淨、沖洗後未確實擦乾，造成清潔劑和水分堆積於指甲周圍甲溝，刺激甲溝發炎腫脹，且潮濕皮膚環境可能使皮膚表面念珠菌增生，讓慢性甲溝炎更惡化、更難治療，和急性甲溝炎不同，慢性甲溝炎常為多發（多指，急性通常一指）、疼痛感較急性輕微（急性常伴隨強烈疼痛）、較少化膿（急性常見有膿液堆積），也因此患者較晚就醫，使治療期變長，非疫情期間多見於經常碰水且不戴手套的病人（家管、餐飲從業人員、從事園藝者），疫情期間有人數增加的趨勢，且不限於平時常見的病人族群。

掌握正確洗手方式 避免引發皮膚病

曾奕騰表示，「勤洗手」可能造成皮膚的問題，但仍是防疫以維護「生命安全」 不可或缺的步驟，若要減少發生的機會及嚴重度，首先必須選用正確的人體皮膚清潔劑（洗手乳、75％酒精等），避免使用次氯酸水、漂白水或其他環境清潔消毒藥劑於皮膚。

另外，濕洗手時應將清潔劑確實沖洗乾淨，結束後確實將雙手擦乾或烘乾。並且於每次乾、濕洗手完成後補擦護手乳、霜或凡士林保護皮膚，以及減少不必要的皮膚接觸，克制或改掉喜歡用手到處摸的習慣，間接減少必須洗手的時機。若以上方法仍無法改善或緩解皮膚症狀，則應尋求皮膚科醫師協助。

曾亦騰強調，全球COVID-19新冠肺炎疫情尚未平息，防疫生活仍需執行，務必落實防疫措施同時照顧皮膚健康，希望疫情盡快獲得控制，有任何疑問或難解的皮膚問題時，可找皮膚專科醫師診斷及治療。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51331

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