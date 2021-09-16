璨樹前腳走 中秋連假颱風「雷母」恐生成 專家：免驚

氣象專家今（16）表示，第15號颱風「雷母」在中秋連假可能生成，但不影響台灣穩定好天氣。（圖／中央社） 氣象專家今（16）表示，第15號颱風「雷母」在中秋連假可能生成，但不影響台灣穩定好天氣。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）剛送走璨樹颱風，又傳出第15號颱風「電母」可能將在中秋連假期間生成。氣象專家吳德榮、彭啟明皆表示，中秋假期氣候適宜賞月，即便颱風生成，也不致影響好天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今（16）日凌晨4時紅外線雲圖顯示，已離開台灣轉為輕颱的「璨樹」仍在東海打轉徘徊，而中央氣象局「路徑潛勢預測圖」則顯示，明、後(17、18日)兩天將侵襲日本西部，逐漸「變性」。所謂颱風變性，是指熱帶氣旋北移至溫帶一帶，因受西風槽影響失去熱帶氣旋特性，轉變為溫帶氣旋。

此外，據15日20時的各國模式模擬顯示，週日（19）日起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，各國模擬結果儘管不同，皆離台灣很遠、並朝中南半島前進，不致影響台灣「中秋」連假天氣以及國人出遊的好興致。

氣象學家、國立中央大學兼任教授彭啟明表示，預計週日起，太平洋高壓會逐步西伸增強，熱對流發展會略為受到抑制，但仍有局部短暫陣雨發展機會，可能會延續有一周時間的穩定天氣，這意味著今年是相當難得的「溫暖穩定的中秋節」，可看到皎潔明月，是適合全家團圓的好時機。

至於新的颱風生成，彭啟明表示，菲律賓東方及南海的海面上仍有熱帶雲簇發展，也有低壓發展趨勢，預期在周日或到下周假期期間有颱風成長可能，但以目前高壓的位置及趨勢，縱使連假期間有颱風，「對台灣也沒有直接影響」，請民眾不必過度擔心。