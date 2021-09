立陶宛挺台抗中成典範 美國：鐵一般堅定的支持 台灣外交部：共同捍衛民主自由

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)立陶宛近來決心與台灣深化關係,引發中國複合式制裁,美國表態力挺。不僅國家安全顧問蘇利文13日致電立陶宛總理,國務卿布林肯15日會見立陶宛外長藍柏吉斯重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持。

布林肯(Antony Blinken)15日在華府會見立陶宛外長藍柏吉斯(Gabrielius Landsbergis),除了在會前盛讚對方為民主與人權發聲,在會中布林肯也就區域安全挑戰、中國脅迫、經濟合作等議題與藍柏吉斯交流,並重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持。此外,也將加強政治、經貿及安全等領域合作交流,包括建立具韌性的供應鏈。美國也將加強聲援立國面對中國脅迫。

布林肯會後也在推特上表示,在立陶宛面對前所未有的挑戰時,將會堅定的支持該國,美國也會永遠支持北盟友與歐洲夥伴。

I met with Foreign Minister @GLandsbergis today to express ironclad U.S. solidarity with Lithuania as it faces unprecedented regional challenges. The U.S. government will always be there to support our @NATO Allies and EU partners. pic.twitter.com/JM31fTFnrG