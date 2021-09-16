立陶宛挺台抗中成典範 美國：鐵一般堅定的支持 台灣外交部：共同捍衛民主自由

國務卿布林肯（右）15日會晤立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（左）表達對該國的堅定支持。 國務卿布林肯（右）15日會晤立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（左）表達對該國的堅定支持。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）立陶宛近來決心與台灣深化關係，引發中國複合式制裁，美國表態力挺。不僅國家安全顧問蘇利文13日致電立陶宛總理，國務卿布林肯15日會見立陶宛外長藍柏吉斯重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持。

布林肯（Antony Blinken）15日在華府會見立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），除了在會前盛讚對方為民主與人權發聲，在會中布林肯也就區域安全挑戰、中國脅迫、經濟合作等議題與藍柏吉斯交流，並重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持。此外，也將加強政治、經貿及安全等領域合作交流，包括建立具韌性的供應鏈。美國也將加強聲援立國面對中國脅迫。

布林肯會後也在推特上表示，在立陶宛面對前所未有的挑戰時，將會堅定的支持該國，美國也會永遠支持北盟友與歐洲夥伴。

I met with Foreign Minister @GLandsbergis today to express ironclad U.S. solidarity with Lithuania as it faces unprecedented regional challenges. The U.S. government will always be there to support our @NATO Allies and EU partners. pic.twitter.com/JM31fTFnrG — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 15, 2021

此外，外交部也指出，蘇利文（Jake Sullivan）13日也致電立陶宛總理Ingrida Šimonytė，肯定美立雙方堅強的實質關係。對於美國再次強力聲援立陶宛，支持立國與台灣發展關係，外交部表示誠摯感謝，並將以積極且實質的行動拓展台立夥伴關係。

外交部指出，除美國之外，歐盟、歐洲議會支持力挺台立關係的聲浪也源源不絕，包括日前斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）也以歐盟輪值主席國身分致函歐盟全體會員國，強調台灣是重要夥伴，呼籲全球理念相近盟友全力聲援立陶宛。外交部欣見國際民主陣營發揮團結力量，共同捍衛民主國家選擇與其他國家深化往來的自由選擇。

立陶宛自同意與台灣相互設處以來，即不斷遭受來自威權體制複合式多重威脅，包括政治、外交、軍事、經濟、網路、難民入侵等，但是立陶宛對台灣立場始終堅定不移。外交部對立陶宛無畏威權體制的脅迫，堅定與民主台灣發展關係的毅力，表達最崇高的敬意。

至於台灣與立陶宛的合作交流，外交部指出，在我國「駐立陶宛台灣代表處」正式設立前，雙方已經展開密切協調聯繫，就未來可能合作交流的議題深入交換意見。在採購立陶宛民生消費及農漁產品方面，外貿協會在15日已成功舉辦台立B2B線上貿易洽談會，吸引雙方60多家廠商參與商務會談。預定於10月下旬前往立陶宛的中東歐三國經貿投資考察團，也將對雙方產業高度對接的雷射、半導體、金融、生技等領域鋪陳合作橋樑。此外，在培育半導體產業人才、科技創新及解決難民非法入境問題等層面，雙方也將藉由經貿訪團及未來相互設處後，更進一步探索台灣可以分享及提供經驗資源的空間。

外交部表示，我國政府將採取一系列的積極作為，竭盡所能協助立陶宛應處威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。