振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）振興五倍券官網(5000.gov.tw)於15日正式上線，官網上清楚介紹了五倍券數位綁定、紙本預訂及八大部會加碼券登記、抽籤等方式，自10月11日至11月5日止7類加碼券將連4週抽籤，民眾最多有4次中籤機會；前400萬名選擇數位綁定者還能獲得好食券，並有機會可獲Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車。

五倍券預計在9月22日數位綁訂、25日紙本預訂、10月8日啟用，相關作業流程都可透過五倍券官網進行，紙本預定共有三種方式：官網、超商事務機預訂，或使用中華郵政官網、電話預約。

經濟部中小企業處提醒，官網預訂需使用讀卡機讀取健保卡或用健保快易通APP產生驗證碼做身分驗證後進行線上登記，超商預訂則需攜帶健保卡至超商事務機進行預訂，且可選擇於超商(市)及藥妝店門市領取。

此外，民眾自10月4日起至10月30日可至中華郵政網站或以電話預約(0800-700-199)，10月12日起可至所選擇的郵局領取。

11月1日起至明年4月30日，民眾不必預約，可到直接到郵局臨櫃領券，而一次預約6人以上的大宗五倍券，也是11月1日起開放領券。

選擇數位綁定者，可就行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，於所選擇數位支付業者頁面進行個人綁定，共同綁定含主綁人最多限五人，可至官網或超商事務機操作，若在官網操作，需準備共同綁定人健保卡或透過健保快易通進行認證，依步驟操作即可完成共同綁定；個人數位綁定期間自9月22日至111年4月30日止，經綁定後不得變更。

共同綁定將在9月22日至10月1日之間開放，這段期間允許共同綁定人新增或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

行政院政務委員唐鳳說明，不論民眾是否已完成五倍券紙本預訂或數位綁定，均可皆可在9月22日搶先至官網直接勾選加碼券參與抽籤。

若於官網完成個人綁定、共同綁定或紙本預訂者，接續可於官網繼續勾選自己及共同綁定人參與抽籤之加碼券；若於超商事務機完成共同綁定者，可掃描超商小白單的QR Code，連結至五倍券官網，依序選擇自己及共同綁定人參與抽籤之加碼券種。

除了好食券共400萬份免抽籤，只要前400萬名綁定數位五倍券即可獲取，其餘包含藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券計778萬份提供抽籤登記。

各部會加碼券將於10月11日至11月5日，採4週抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次；加碼券登記時間以每週五晚間11時59分截止，週六0時以後登記者，將參加次一週抽籤活動。

至於，已登記參與者即有資格繼續參與後續的抽籤；加碼券抽籤將分上、下午場次，上午10時30分中籤名單於當日下午5時於官網公告並發送通知簡訊，下午3時30分中籤名單，於隔天早上8時30分於官網公告並發送通知簡訊。