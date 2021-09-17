〈時評〉駐美外館正名台灣代表處 憂喜參半

將外館正名為「台灣代表處」，是我國近年來的目標之一，其中，若是美國能夠同意，不僅是最大指標，更是台灣在國際舞台的重大突破。不過，這項消息在拜習通話之際曝了光，顯示這一步要更小心謹慎，才能避免美中台關係產生劇變。

我國在世界各地設有上百個外館，由於中國近年頻頻搞小動作，要求我外館移除「中華民國」或「台灣」的名稱，改用「台北」的名義，我方於是開始反制，去年首波開設「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，今年更透露出「駐立陶宛台灣代表處」正在規畫中，這也創下歐洲首例。

此外，歐洲議會外交委員會日前通過「歐盟─台灣關係與合作」報告的修正案，建議歐盟將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台辦事處」，這項提案，預計10月送請歐洲議會進行最後表決。

此外，前幾天也傳出，美國拜登政府正考慮同意我駐美代表處，要從「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。這對台灣來說，當然是值得慶幸的事，意味著台美關係又往前邁進；只是，這個議題檯面下可能暗潮洶湧。

我國向美方提出外館正名的建議，從今年以來持續進行中，但卻在此時突然由英國金融時報率先披露，而不是美國媒體，非常值得玩味。這不禁令人想起蔡英文在2012年總統大選時，金融時報曾引述一位不具名歐巴馬政府官員的談話，暗指蔡英文無法穩定兩岸關係，間接造成蔡英文當年落選的原因之一。

美國透過國外媒體操作議題，已經不是第一次，這次外館更名也有類似的痕跡。此外，選在拜習通話之際，可能也有政治上的意圖。

美國總統拜登要中國國家主席習近平通話時，絕對不會是臨時起意，但我方事前並未接獲美方「知會」，反而是國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮訪美行程一併被外媒曝光，還將這行程與外館更名議題連結在一起。

其實，外館更名的主導權，一直在美國手上，台灣發球後，美國要不要接球，或是何時揮棒，美國會選擇對自己最有利的方法和時機來處理。雖然外館正名仍是進行式，美國尚未決定、也沒把話說死，但此刻拋出這個話題，是美方想向中國施壓的可能性較高。

其中一個原因是拜習通話時，拜登提議和習近平舉行面對面峰會，但習近平給了一個軟釘子，要求中美之間氣氛必須先有所改善。由於美方的目標沒有達成，所以讓台灣正名議題浮上枱面，等於是把自己手上的另一張牌直接亮給中國看。

台灣在美國的外館正名，憂喜參半，一方面是美國確實在思考，一方面也把此事當成自己籌碼在操控，台灣在此事宜緩不宜急，在審時度勢後，才能一步步達到正名目標。

（作者李平華，資深媒體人）