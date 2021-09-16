挑戰家長認知　專家釐清孩子長高成長的5個NG想法

【 健康醫療網／記者陳佳慧報導】17歲的阿健僅有140公分，經過詳細檢查，確診為因生長激素缺乏導致的身高矮小，雖然發現的時間晚了許多，但因骨齡僅12歲，生長板還未密合，經過4年積極的治療，現年21歲的阿健最終長到178公分，阿健的母親表示，還好有在成長的尾聲帶兒子就診，才沒有耽誤他的一生。馬偕醫院淡水分院兒童內分泌科主治醫師黃世綱表示，門診中也不乏錯過治療時機的例子，因此特此釐清5個關於身高成長的NG想法，特別是在疫情期間，更希望家長能及早發現、及早治療，為孩子掌握只有一次的關鍵成長時機。

Q:服用轉骨湯就能幫助長高?

A:可分二部分回應，首先，面對身材矮小的孩童，需先釐清矮小的原因，若家長有疑慮，應先經過兒童內分泌專科醫師謹慎檢查與評估，確認孩子身材矮小是否為疾病所致。有的孩子患有生長激素缺乏症、遺傳性疾病甚至是因為腦瘤而抑制了生長激素的分泌，若一開始沒有詳加評估查明原因，反而延誤了治療的時機。

再者，若確認生長狀況並無異狀，家長希望透過體質調理來達到更理想的身高，建議可以找合格的中醫師評估。成分不明的轉骨湯反而可能促使孩子提早發育，第二性徵提早發展，導致成長期提早結束，最終身高仍不理想。

Q:吃素會長不高？

A:不管是哪一種飲食類型，均衡的營養攝取是不變的重點，因此，即使是素食者，只要家長在蛋白質攝取上更加留意，素食並不會成為阻礙孩子身高發展的問題。反倒家長應該更加留意高糖、高油的飲食型態，可能對孩子生長造成的不利的影響。

Q:生長激素只適用於治療身高矮小的孩子?

A:生長激素除了適用於生長激素不足的孩子，其他如透納氏症、努南氏症、SHOX基因缺失等遺傳性疾病所導致的身材矮小，也可使用生長激素來維持理想的身高成長。另外，像是身材偏矮的性早熟患者，除了單用性腺激素釋放素促進劑（GnRHa）暫緩青春期之外，有時也會合併給予生長激素治療，以達到理想的身高。

Q:打生長激素會致癌、骨頭會變粗、會造成性早熟?

A:生長激素會促進細胞分裂，而癌症即為細胞分裂失序的結果，所以，使用生長激素是否會致癌，一直是專家學者相當關注的議題。然而，人類使用生長激素來治療疾病已經有60多年的歷史，許多研究均指出，生長激素不會增加患者的罹癌機率。唯一需注意的風險因子是：若孩子若曾經得過癌症、或具有罕病等相關病史，須謹慎考量治療之風險。

生長激素並不會造成骨頭變粗，也不會造成性早熟。

Q:只有跳繩才能幫助孩子長高?

A:「能動就動」不該限制孩子做任何運動，建議可以讓孩子多方嘗試，找到1-2種熱衷的運動項目，家長也不須再三催四請，孩子便會自動自發的運動。每天運動30分鐘以上，達到會喘的狀態，都能刺激生長激素分泌。

最後黃世綱醫師也說明，生長激素需要長期施打，對於家長來說，要為孩子作長期的治療決定，一定很不容易，也會有所疑慮，不過，生長激素之使用已超過60年，而人類使用人工合成的生長激素也有超過30年以上的歷史了，藥物的安全性也受國際認可，且目前有多種的形式可供選擇，有些家長考量攜帶方便性會選擇注射筆；有些家長認為容易漏藥，需要積極提醒，則建議可搭配數位裝置監測，以增加醫囑性及整體的治療效果。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51383

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