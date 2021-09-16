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【劍指中國】美英澳新同盟 AUKUS 罕見分享核動力技術 澳洲將獲新潛艦艦隊

三方都未提中國，但對抗態勢是如此昭然，連中國都呼籲各方放下冷戰思維

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/16 11:19
美國總統拜登與澳洲總理莫里森、英國首相強森視訊宣布成立新安全同盟（圖／AP）

美國總統拜登與澳洲總理莫里森、英國首相強森視訊宣布成立新安全同盟（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國、英國與澳洲15日宣布成立印太新安全聯盟AUKUS，澳洲將可在兩大強權的協助下打造核動力潛艦，大力提升區域威懾力，三方雖隻字未提中國，但制衡北京的意圖，不言自明。

綜合美聯社路透報導，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相強森（Boris Johnson）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）透過視訊達成此一同盟。拜登強調，此舉是為了因應當前區域戰略環境以及可能發展的態勢。

在AUKUS架構下，三個英語系國家將擴大國防科技、人工智慧、網路與水下作戰能力的合作與資訊分享，而核心便是協助澳洲擘建一支核動力潛艦艦隊。此一計畫預計耗時18個月，盼能儘快交付潛艦，不過並無明確時間表，也未提及艦隊規模。

值得一提的是，這是美國繼1958年向英國提供核動力技術以來，首度再將此技術與他國分享。一名美國官員表示，該科技極為敏感，就許多政策面而言對美國都是特例，幾乎不可能再有任何情況，能讓美國如此慷慨分享。

事實上，眼看中國在印太地區動作頻頻，威逼台灣、部署南海，美國也沒閒著，積極拉攏區域夥伴掣肘中國，而AUKUS就是區域布局的一環。美澳今年已宣布攜手打造彈道飛彈系統與擴大軍演，日前澳媒更披露，澳洲已就台海潛在軍事衝突擬定戰略，一旦戰火點燃，將以空中兵力等選項支援美國、協防台灣。

延伸閱讀：
台海衝突風險升 澳媒：澳洲加強軍備協防台灣
亞太戰雲密佈 澳洲強化軍事基地、擴大美澳軍演
【中國威脅】澳洲攜手美國打造飛彈 專家：可因應台海衝突
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