數位五倍券綁定富邦卡 免抽獎直接享最高價值3250元回饋

配合數位五倍券下周開放登記，台北富邦銀行誠意滿滿的加碼方案15日正式亮相，不用抽獎、不限卡別、 不設任何新舊戶和使用限制，早鳥綁定最高直享2,500元刷卡金 ，若與卡片原本權益合計，則可拿到最高價值3,250元的豐厚回 饋，非常划算！

考量民眾綁定及使用上的便利性， 北富銀這次的振興券加碼方案特別簡單，提供早鳥名額2萬名， 只要以富邦卡綁定數位五倍券並依政府規定消費滿5,000元， 每綁定1人即可獲得500元刷卡金，共同綁定5人合計可獲得2, 500元刷卡金，先綁先贏！(每綁定1人即算1個名額， 連同本人在內若綁定5人即算5個名額，以下皆同)。 如果沒搶到早鳥也別擔心，北富銀還提供8萬個名額， 每綁定一人可獲得250元刷卡金，共同綁定5人可合計獲得1, 250元刷卡金，一樣能享受好康。

北富銀表示，金融業者為了在振新經濟的同時獲得消費者共鳴， 都卯足全勁以琳瑯滿目的方案爭取民眾青睞；除了基本回饋， 有的透過抽獎拼加碼，或是在特定場景、條件下， 讓符合資格的民眾有機會再衝一波好康。 北富銀的方案相較之下則非常直接易懂，以客戶體驗出發，強調「 簡單、實用、普惠」，用最純粹的無腦加碼，鼓勵大眾響應消費。

自9月22日起，只要持有富邦信用卡，就可到北富銀LINE官方帳 號或官方網站綁定數位五倍券，不限卡別、 不限新舊戶皆有參與加碼活動的資格。同時消費支付方式也不設限， 無論是持實體卡消費，還是透過LINE Pay等行動支付工具付款， 只要符合政府振興類別均計入振興券消費額度， 民眾可挑選對自己最有利的支付管道來消費， 兼得卡片權益和加碼回饋。以J POINT卡為例，綁定LINE Pay付款可享3%回饋無上限，如果搭配振興券早鳥方案綁定5人 ，可享卡片3%權益回饋750點和北富銀加碼2,500元， 合計能獲得價值3,250元回饋，若再搭配台北熊好券、 露天拍賣等合作通路的優惠活動，還有機會拿到更多好康， 一筆消費樂享多重回饋！

此外，經濟部推出的500元「好食券」與北富銀加碼方式相同， 都是以綁定順序為主，前400萬名綁定數位五倍券即可獲得， 是各部會推出的加碼券中唯一不需要抽籤者，只要手速夠快， 不但能搶到富邦卡早鳥優惠，還可以同步多拿到一張「好食券」！ 北富銀也提醒民眾， 共同綁定要在振興券官方平台及北富銀都完成設定， 才能同時享受振興券及北富銀加碼回饋，綁定時務必多加留意。

這波疫情不僅對實體經濟產生衝擊，也帶動了行動支付使用率。 為引導小微商家數位轉型，北富銀本次除了推出信用卡綁定回饋外， 也替商戶規劃了一系列振興活動，只要透過北富銀合作夥伴inst o接入行動支付並綁定北富銀帳戶作為撥款帳戶， 即可享有手續費率優惠，還能拿到最高200元回饋金；如果使用m eepShop平台申辦網路開店並串接LINE Pay，即日起至今年底可享meepShop平台手續費0%優惠 ，頭家們千萬別錯過！更多振興活動內容可參閱以下網頁：http s://creditcard.taipeifubon. com.tw/promo/hot/detail.jsp? code=H1100