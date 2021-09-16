新北響應「國際臭氧層保護日」　植樹綠化環境清新空氣愛地球

1995年起聯合國為了紀念全球170餘國簽署「 蒙特婁議定書」，特別指定每年9月16 日為「國際臭氧層保護日」，今年的主題則是“32年，不斷修復” ，希望世界各國萬眾一心，持續努力減少空氣汙染， 減緩臭氧層破損。我們都呼吸著同樣的空氣， 同一個大氣層保護著我們所有人並讓我們得以生存下去； 污染是全球性的議題，必須共同採取行動來面對， 用最簡單的方法減少空氣汙染，增加對生態系統產生正面影響， 最好的方法就是植樹造林綠化環境。

農業局長李玟表示，地球的臭氧層吸收部分紫外線， 減少直接照射到地表的紫外線，避免對生態系及人體造成危害， 保護臭氧層的工作刻不容緩。 植樹造林可以減低空氣中污染物的含量， 減緩臭氧層破損並減少溫室效應的影響。新北市目前森林覆蓋率已達 76%，居六都之首，每年仍然一直持續提供免費苗木供民眾申請， 鼓勵民眾無論是有意從事長期林業經營，抑或純粹希望綠化環境、 美化市容，農業局皆全力支持。今年9月到10月是免費苗木配撥的 申請期間，主要配撥本土原生樹種如楓香、青楓、山櫻花、杜英、 臺灣欒樹、臺灣櫸、光臘樹、烏心石、肖楠、羅漢松、毛柿、 水黃皮等等。民眾可把握10月底前的申請時間，向區公所洽詢， 更多資訊可上農業局網站「重要公告」（https://bit. ly/2Qqoku2）查詢。

新北市幅員廣大，山川秀麗，風景美不勝收， 農業局邀請大家一起響應植樹綠化環境，多吹自然風少吹冷氣， 減少冷媒使用，清新我們呼吸的空氣，在10月底前民眾都可以申請 免費的苗木來種植。另各機關學校、社區管理委員會、裡辦公處、 企業單位及私人機構（不提供個人申請）如欲進行環境綠美化，10 月29日以前可向市府綠美化環境景觀處申辦， 相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「佈告欄- 下載專區」（https://bit.ly/2sR4K2Q） 查詢。