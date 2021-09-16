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新北幼兒園群聚案隔離者暴增　市府社會局攜蘋果零嘴赴各檢疫所關懷捎「小確幸」

By 台灣英文新聞－編輯
2021/09/16 10:54
新北幼兒園群聚案隔離者暴增　市府社會局攜蘋果零嘴赴各檢疫所關懷捎「小確幸」 

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）受到板橋某幼兒園和某大樓群聚事件的影響，新北市有數百位市民被送往各地集中檢疫隔離，新北市政府由社會局副局長許秀能等人，兵分多路，攜帶小蘋果、零嘴等，專程到11個檢疫所關懷，共送出786份物資關懷包，隔離民眾向來訪社會局人員表達心聲，也感謝他們捎來的小確幸。

新北市長侯友宜在防疫會議中表示，大樓及幼兒園疫情的狀況，目前朝好的方向發展，現有個案皆已在掌握中，但受到影響而導致隔離的人數較多，有部分市民被送到外縣市的集中檢疫所，有反應環境及餐點較不適當，請區長及里長盡量與民眾溝通，並協助解決問題。  

社會局長張錦麗表示，市府連日來已兵分多路前往各檢疫所關懷慰問，由於檢疫所有安全考量，無法攜帶熱食等相關物品，副局長許秀能和專委黃逢明、林坤宗、陳正峯等人，攜帶不用刀削的樂淇小蘋果和堅果、海苔、保久乳、米果等零嘴前往探視，並轉達市府的關懷之意。

張錦麗指出，像在萬里檢疫所的市民反映，因帶來的小朋友餅乾牛奶都已吃完，小孩吃不慣大人的食物，社會局一接獲消息後，立即從實物銀行土城分行調集米果、米餅、小泡芙、蘇打餅乾、保久乳等，並由社工科長劉文湘送往萬里所。

此外，市府貼心媒合台灣大哥大myVideo提供一千組線上影音體驗序號，讓在集中檢疫所的市民可以免費追劇。張錦麗說，市府並媒合了知名的OTT myVideo提供一千組線上影音體驗序號，可以讓在集中檢疫所的市民免費追劇觀賞到9月底。社工並已從14日起，開始電話關懷，聽取檢疫隔離民眾的心聲，並記錄轉送市府相關單位協助解決。

社會局並啟動社工關懷，由社工一一call in到檢疫所的民眾，除表達市府的關心，並聽取民眾的心聲。有社工在進行關懷時，有民眾說在檢疫中心居然還能吃到香甜又脆的小蘋果，「實在是太開心了！」
幼兒園

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