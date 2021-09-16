如何預防失智症？研究：除了咖啡以外　這種飲料可降低50%罹病風險

國外研究發現，每日飲用適量的茶和咖啡能降低失智症風險。(示意圖／Getty Images) 國外研究發現，每日飲用適量的茶和咖啡能降低失智症風險。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）老化是人必經的過程，但多數人都擔心隨著年齡漸大伴隨而來的是認知能力退化，所以我們到底該怎保持大腦健康呢？國外研究發現，除了均衡飲食和規律運動外，每日飲用適量的茶和咖啡能降低失智症風險。

根據一篇發表於2016年12月《營養，健康與衰老雜誌》的研究，為了證實經常性喝茶是否能有效預防失智症，新加坡國立大學研究人員從中國挑選了957位55歲以上長者來做縱向研究。

結果發現，與沒有喝茶習慣的長者相比，每天喝茶的長者罹患失智症風險下降50%。此外，國外研究曾發現，帶有「ApoE4基因」的人罹患阿茲海默症的機率是一般人的3.5倍，因此研究團隊也針對帶有「ApoE4基因」的受測者進行實驗，發現當他們每天喝茶後，認知能力下降的風險降低了86%。

研究人員表示，相較於昂貴的預防失智症藥物，「茶」是容易取得、便宜的飲料，人們可以透過每天喝茶這簡單的小習慣來保持大腦健康，降低晚年認知能力下降的風險。

研究人員解釋，雖然這項研究是針對中國長者進行，但研究結果是用於其他種族，且不分茶的總類，紅茶、綠茶、烏龍茶等都對大腦神經系統有一定的保護力。

茶類中富含兒茶素、茶黃素、茶紅素和茶胺酸等茶多酚物質，都具有清除自由基、抗氧化、延緩腦部老化的功效，可以保護大腦免受血管損傷和神經退化性疾病的影響。

除此之外，由多倫多一間醫學中心Krembil Brain Institute所領導的研究指出，從咖啡豆中發現一種「苯基茚滿」的化合物，無論是含有咖啡因或者是無咖啡因的咖啡，對大腦都具有一定的保護作用；該研究於2018年刊登在神經科學的相關期刊《Frontiers in Neuroscience》上。

研究人員進一步說明，「苯基茚滿」化合物可以防止會導致阿茲海默症的β-類澱粉蛋白和tau蛋白質的沉積和結塊，且隨著烘焙時間越長，所產生的化合物就更多，因此研究人員得出結論，深烘焙咖啡對神經系統疾病提供了更好的保護。