邁向2030年未來智慧學校 新北市政府攜手5大業者推出「學費pay」

智能城市是新北未來發展重要政策， 將培育臺灣未來具備國際競爭力人才。新北市長侯友宜15日宣布，2030年將每所學校打造成未來智慧學校，而新北市 也與臺灣銀行等5大業者合作，打造全國最大學雜費繳費APP系統 。家長可以選擇多元繳費方式，全方位滿足不同需求。

市長侯友宜表示，108、109年以2年5億建置校校智慧教室全 市共455間，也成為疫情期間「停課不停學」最重要的學習設備。 在後疫情時代必須加強學校數位教學基本能力，因應未來社會需求。 新北市結合跨局處資源及產官學力量，用數位提升行政效率、 科技輔助孩子自主學習，更用大數據分析及預測， 作為教育局未來這十年推動智慧教育的目標及方向。

新北市未來以數位校園、適性學習、數據治理為推動策略。2022 年設置新北雲端智慧科技中心， 以大數據平台整合中央與地方資料分析幫助政策推動， 並將校務評鑑轉型試辦「教育報告與支持系統」且將於2023年啟 動，未來學校不用再上傳佐證資料，資料數據由平台直接匯出， 減輕學校人員行政負擔。2023年打造新北校務雲， 校務行政系統從網頁版升級為手機版， 讓行政人員透過手機隨時隨地用。2025年建置全市10,600 間智慧教室，未來「班班」都是智慧教室。

在數位校園部分，新北市自110學年度起與臺灣銀行、 中國信託商業銀行、悠遊付、LINE PAY(一卡通)、街口支付5大業者合作推出新北校園通APP「 學費Pay」。家長可選擇8種方式繳交學雜費，包含Line Pay Money、悠遊付、台灣Pay、街口支付、信用卡、QRcod e網銀轉帳、產生超商繳費條碼，以及紙本繳費單下載， 免出門就能完成。

教育局強調，無紙化繳費方式不僅環保又方便， 所有紀錄都留存在校園通APP，隨時查詢不用擔心單據遺失， 繳費證明也可下載。幾乎學校所有收費項目都能在校園通APP完成 繳費。貼心的業者也提供優惠方案，例如禮劵抽獎、 分期與點數回饋、信用卡分期付款免利率、免手續費、現金回饋券等 ，讓家長收穫滿滿。

此外，學校行政人員及導師可以善用校園通APP學雜費繳費清單了 解學生繳費狀況，不僅適時提醒未繳費學生， 老師也能掌握學生繳費情形，進而了解學生家庭狀況並主動協助， 孩子在新北就學真安心。

教育局長張明文表示，新北市積極推動智慧教育，未來將整合校園通 APP、親師生平台、校務行政系統、智慧教室， 以及雲端智慧科技中心等軟硬體資源， 作為新北市智能城市重要基石，孕育台灣未來國際競爭力人才。