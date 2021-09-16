邁向2030年未來智慧學校 新北市政府攜手5大業者推出「學費pay」

智能城市是新北未來發展重要政策，將培育臺灣未來具備國際競爭力人才。新北市長侯友宜15日宣布，2030年將每所學校打造成未來智慧學校，而新北市也與臺灣銀行等5大業者合作，打造全國最大學雜費繳費APP系統。家長可以選擇多元繳費方式，全方位滿足不同需求。
市長侯友宜表示，108、109年以2年5億建置校校智慧教室全市共455間，也成為疫情期間「停課不停學」最重要的學習設備。在後疫情時代必須加強學校數位教學基本能力，因應未來社會需求。新北市結合跨局處資源及產官學力量，用數位提升行政效率、科技輔助孩子自主學習，更用大數據分析及預測，作為教育局未來這十年推動智慧教育的目標及方向。
新北市未來以數位校園、適性學習、數據治理為推動策略。2022年設置新北雲端智慧科技中心，以大數據平台整合中央與地方資料分析幫助政策推動，並將校務評鑑轉型試辦「教育報告與支持系統」且將於2023年啟動，未來學校不用再上傳佐證資料，資料數據由平台直接匯出，減輕學校人員行政負擔。2023年打造新北校務雲，校務行政系統從網頁版升級為手機版，讓行政人員透過手機隨時隨地用。2025年建置全市10,600間智慧教室，未來「班班」都是智慧教室。
在數位校園部分，新北市自110學年度起與臺灣銀行、中國信託商業銀行、悠遊付、LINE PAY(一卡通)、街口支付5大業者合作推出新北校園通APP「學費Pay」。家長可選擇8種方式繳交學雜費，包含Line Pay Money、悠遊付、台灣Pay、街口支付、信用卡、QRcode網銀轉帳、產生超商繳費條碼，以及紙本繳費單下載，免出門就能完成。
教育局強調，無紙化繳費方式不僅環保又方便，所有紀錄都留存在校園通APP，隨時查詢不用擔心單據遺失，繳費證明也可下載。幾乎學校所有收費項目都能在校園通APP完成繳費。貼心的業者也提供優惠方案，例如禮劵抽獎、分期與點數回饋、信用卡分期付款免利率、免手續費、現金回饋券等，讓家長收穫滿滿。
此外，學校行政人員及導師可以善用校園通APP學雜費繳費清單了解學生繳費狀況，不僅適時提醒未繳費學生，老師也能掌握學生繳費情形，進而了解學生家庭狀況並主動協助，孩子在新北就學真安心。
教育局長張明文表示，新北市積極推動智慧教育，未來將整合校園通APP、親師生平台、校務行政系統、智慧教室，以及雲端智慧科技中心等軟硬體資源，作為新北市智能城市重要基石，孕育台灣未來國際競爭力人才。