中秋連假來看展吧！水湳洞漁港影像工作者最愛　攝影展秀北台灣漁港(村)日常

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市政府17日起於水湳洞漁港設置「 水湳洞漁港（村）攝影展覽」，攝影作品引領觀者進入水湳洞地區的生活圈， 體會這座帶點神秘感與寧靜氛圍漁港漁村的美及日常，認識在地的漁業文化。

新北市近年推動市內28座漁港轉型及活化，其中水湳洞漁港位於台2線濱海公 路旁。提及水湳洞漁港， 直接讓人聯想到依偎漁港旁的陰陽海及十三層遺址， 有別於繁忙的大漁港， 水湳洞漁港富有些許的神祕感，低度開發的漁港， 吸引著許多影像工作者前往拍攝， 過往也成為知名電視劇的取景場域， 漁港周遭的漁村聚落及山城地景，形成水湳洞地區的特有文化。

市府為發展漁港轉型新契機，挑選歷史悠久的水湳洞漁港，以「 水湳洞，別有洞天」系列活動之「漁港日常展」作品為基礎， 增加水湳洞漁港鄰近山城及景點，凸顯水湳洞地區的在地文化特色， 從威遠廟遷廟歷史開始見證水湳洞地區產業興衰並成為當地的信仰中 心。此外，水湳洞漁港上游的金瓜石山脈，地質層富含黃鐵礦，經雨水、 河水長年沖刷入海，因而造就如絲綢般延綿於海面的特殊景色— 陰陽海。

攝影作品照片記錄著漁村漁港的日常活動， 包含漁港旁簡樸社區中開設一間雜貨店， 不僅提供社區採買民生物資的需求，也是居民重要的社交場所， 成為社區情感樞紐， 體現漁村生活的純樸及見證水湳洞漁港對於水湳洞地區的重要性。



（新北漁業處提供）

鄰近漁港的山城之美及沿海鬼斧神工的地質景觀， 也收藏在本次的攝影展覽中，從山的寧靜，到海的唯美， 透過攝影照片的展示， 具主題性的引領觀賞者進入水湳洞地區的生活圈，驅車前往的民眾， 可將愛車停放於水湳洞停車場，徒步穿越連通社區與漁港的通道， 進入水湳洞漁港，開啟體會漁港漁村的美及認識在地文化的契機。



（新北漁業處提供）

漁業處表示，新北漁港美麗而多元，此次市府設置「水湳洞漁港（ 村）攝影展覽」，將漁港策劃成親海第一線的展覽場所， 透過漁港拉近人們生活與海的距離， 進而提升水湳洞漁港能見度並賦予民眾親海新體驗，觀賞展覽之餘， 更不忘勤洗手、戴口罩及落實相關防疫指引， 體驗在地文化也可降低染疫風險。

除了精美實體展外，另規劃線上展覽（https://pse. is/3nw2g8），民眾可多加利用線上展覽， 感受水湳洞純樸而美好的在地溫暖。