期交所「期貨鑽石獎」得獎名單出爐　黃天牧賀詞盼共推投資人教育助市場穩定成熟

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣期貨交易所15日公布「第7屆期貨鑽石獎」得獎名單，鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益，
今年受到疫情影響，
期交所自2015年起辦理「
黃天牧表示，期貨及選擇權等衍生性商品，是金融機構管理風險、
黃天牧接著提醒，期貨市場對訊息的反應即時而敏感，
期交所董事長吳自心恭喜得獎業者並感謝法人機構對國內期貨市場之貢獻。吳自心表示，
期交所「第七屆期貨鑽石獎」得獎名單一覽，專區請上期交所網站查詢：
臺灣期貨交易所「第7屆期貨鑽石獎」得獎名單
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事業
類別
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獎項名稱
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名次
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得獎公司/基金/法人機構
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期貨業
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期貨經紀商交易量鑽石獎
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1
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元大期貨股份有限公司
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2
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凱基期貨股份有限公司
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3
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群益期貨股份有限公司
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期貨交易輔助人交易量鑽石獎
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1
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永豐金證券股份有限公司
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2
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元大證券股份有限公司
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3
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群益金鼎證券股份有限公司
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期貨自營商交易量鑽石獎
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1
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元大證券股份有限公司
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2
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凱基期貨股份有限公司
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3
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國票綜合證券股份有限公司
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期貨經紀商交易量成長鑽石獎
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美林證券股份有限公司
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期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎
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統一綜合證券股份有限公司
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期貨自營商交易量成長鑽石獎
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群益期貨股份有限公司
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證券投資信託事業
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證券投資信託事業交易量鑽石獎
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元大證券投資信託股份有限公司
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證券投資信託事業交易量成長鑽石獎
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國泰證券投資信託股份有限公司
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銀行業
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銀行業交易量鑽石獎
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中國信託商業銀行股份有限公司
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銀行業交易量成長鑽石獎
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台新國際商業銀行股份有限公司
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保險業
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保險業交易量鑽石獎
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國泰人壽保險股份有限公司
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證券業
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證券業交易量鑽石獎
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統一綜合證券股份有限公司
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證券業交易量成長鑽石獎
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日盛證券股份有限公司
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造市者
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造市績效鑽石獎
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元大證券股份有限公司
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其他法人機構
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期貨市場推廣鑽石獎
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永豐期貨股份有限公司（期貨經理事業）、
澳帝華期貨股份有限公司