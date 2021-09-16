期交所「期貨鑽石獎」得獎名單出爐　黃天牧賀詞盼共推投資人教育助市場穩定成熟

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣期貨交易所15日公布「第7屆期貨鑽石獎」得獎名單，鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益， 提升法人機構在期貨市場之參與比重，同時黃天牧也希望期交所、 期貨公會及所有金融業一起共同積極推動投資人教育，幫助市場更成熟穩定地發展。

今年受到疫情影響， 期交所改於公司網站設置得獎專區取代頒獎典禮，共頒出22個獎座，金管會主委黃天牧肯定期交所舉辦期貨鑽石獎， 特別以書面提供賀文，祝賀本屆17家得獎的期貨相關機構及法人機 構。

期交所自2015年起辦理「 期貨鑽石獎」，本屆期貨鑽石獎，針對期貨經紀商、 期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信託事業、銀行業、 保險業及證券業，設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎， 另設有造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎等。

黃天牧表示，期貨及選擇權等衍生性商品，是金融機構管理風險、 擬訂投資組合的重要一環，得獎金融機構均非常熟悉期貨交易， 相信也從中獲得啟發，並提出三點供金融業參考。第一， 期貨功能之一是避險，即以適當成本投入， 降低未來資產負債價格的不可預測性，同樣地， 在面對數位化等挑戰，在資訊系統及人才培育上的投入， 將有助於提高未來應變與轉型能力，是值得金融業思考規劃的。

黃天牧接著提醒，期貨市場對訊息的反應即時而敏感， 且可能產生難以預料的連鎖效果，這提醒，建立信譽非一蹴可及， 崩跌卻可能一夕之間；有買有賣、有多有空， 始能成就期貨市場，參與者越多、越成熟，市場越能長遠穩定發展， 因此投資人教育也是期貨市場的基礎工程，希望期交所、 期貨公會及所有金融業與金管會共同積極推動。

期交所董事長吳自心恭喜得獎業者並感謝法人機構對國內期貨市場之貢獻。吳自心表示， 臺灣期貨市場近年來規模擴增， 期望能夠持續增期貨市場廣度與深度，而深度部分， 有賴法人機構的參與，這也是期交所舉辦期貨鑽石獎， 鼓勵法人機構善用期貨與選擇權之目的。近3年已增加500多家法 人機構參與臺灣期貨市場，法人交易比重亦已連續4年超過50%， 顯示法人機構逐步強化衍生性商品運用， 以有效管理資產價格波動風險。

期交所「第七屆期貨鑽石獎」得獎名單一覽，專區請上期交所網站查詢：

臺灣期貨交易所「第7屆期貨鑽石獎」得獎名單