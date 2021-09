華府智庫演說呼抵抗威權 吳釗燮：是一場民主國家輸不起的戰爭

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)外交部長吳釗燮於美東時間本15日上午在美國華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute, GTI)的年度研討會發表預錄演說表示,民主陣營需團結對外,方能戰勝在威權國家,並強調台灣是抗衡威權、打造韌性供應鏈的重要夥伴,台灣樂見美國引領國際事務,雙邊進一步深化夥伴關係。

本次GTI年度論壇適逢成立5週年,以「台美關係:打造21世紀的議程」(US-Taiwan Relations: Forging a 21st Century Agenda)為探討主題,吳釗燮受邀發表演說,聚焦威權與民主的意識之戰、台灣的戰略重要性以及台美關係互利互惠與持續深化。

吳釗燮表示,疫情襲捲全球之際,威權國家也正發動一場反民主的意識形態戰爭,而「這是一場任何民主國家都輸不起的戰爭。」

他指出,民主陣營必須團結一致,扼阻威權主義的侵略手段,而台灣身處民主對抗威權的最前線,不僅具有重要戰略價值,是共享民主、自由和人權等普世價值的夥伴,是區域和全球安全的關鍵,更是建立可靠且有韌性的全球供應鏈中不可或缺的一部分。

演說中也提及,立陶宛因為決議與台深化關係而遭到威權國家壓迫,台灣則在要求正名時,被北京以挑釁為由,威脅開戰或報復。吳釗燮表示,「值得慶幸的是,我們在華府的好朋友瞭解,讓台灣被 稱作「台灣」在戰略上的重要性。我在此向各位表達感謝。」

關於台美關係的互利互惠,吳釗燮指出,「我們相信美方透過深化與台灣的全面關係,可進一步展現其在印太地區的信譽及可靠。 緊密的台美關係是區域和平、穩定與繁榮的關鍵,」並期待進一步促進台美雙邊關係。

GTI智庫於2016年在華府成立,旨在提升各界對台灣議題的認識。本次線上研討會為期兩天(9月15至16日),我國駐美代表蕭美琴大使美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉(Ami Bera, D-CA)、白宮前國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)、美國國務院前亞太助卿史達偉(David Stilwell)、美國國家民主協會會長米德偉(Derek Mitchell)、日本前國家安保局次官兼原信克等皆受邀出席。