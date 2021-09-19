〈時評〉長期投資台灣ESG良善企業 風險低、獲利機會大

良善是企業經營重要美德，審慎選擇績優ESG股或ETF，已成為國際投資趨勢，今(2021)年上市櫃公司治理評鑑榜單出爐，評分最高的前5％企業，共有81家，投資人順籐摸瓜，可以找到很多好標的。

環境、社會、公司治理(ESG)已成為熱門選股方向。一家企業，如果在經營過程，重視環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)，代表經理人永續經營理念，正派經營企業，符合投資人期待，國際投資機構紛紛將ESG元素納入長期投資考慮，報酬率相對較佳。

美國總統拜登將節能減碳，列為重要政策，中國國家主席習近平在氣候雄心峰會，承諾將減少碳排放量，履行對國際社會的責任。隨著歐盟已開始逐步實施2050年浄零碳排政策，全球各大企業紛紛推動執行「潔靜產業鏈」，企業重視ESG是負責的良善表現，當然值得投資人優先考慮，作為長期投資選擇。

從去年迄今，不少題材，帶動股市飈升，如鋼鐵、航運、原物料，狂熱之後，市場逐漸恢復平靜，接下來選股，恢復基本面考慮。企業永續經營，是人民最大期待，最近有4檔ESG ETF成為投資新寵，分別是永豐台灣ESG(00888)、富邦公司治理ESG(00692)、元大台灣ESG(00850)、國泰永續高股息ESG(00878)。這4檔ETF成立時間不長，如以今年績效看，國泰永續、元大台灣、富邦公司治理，都跟0050、0056旗鼓相當，永豐台灣因為成立不久，難作比較。

目前台灣ETF分為市值型與高股息型兩大類。市值型ETF波動較大，資本利得相對較高，存在較大風險，比較適合積極型、年輕人投資，而富邦公司治理ESG、元大台灣ESG、永豐台灣ESG、國泰永續高股息GSG，兼具報酬與道德，較適合穩健型保守投資人。

ESG ETF比高股息型ETF波動更小，篩選掉更多不符標準的公司，整體公司整合更安全，如與0056元大台灣高股息相較，國泰永續高股息ESG分散在不同產業，承受風險更低，可減少波動程度，對於退休族，或性格保守穩定投資人，固定收取現金流，是值得考慮之標的。

除了ESG ETF標的，如何選擇ESG個股，是個有趣話題，如果把三個字母拆開來看，符合E(Environmental)永續環境標的，包括碳排放、環境規則、氣候風險、汙染及廢棄物處理等；S(Social)社會責任，包括資訊安全、產品責任、勞工問題、職安管理等；符合G(Governance)公司治理，包括董事會透明度、風險管理、商業道德、供應鏈管理等。

與ESG有關之概念股，包括新能源汽車、替代能源、光電、瓦斯、水資源、廢棄物處理等相關類股，都是值得注意標的。台股相關標的不少，投資人可以注意。

全球去(2020)年永續投資及ESG概念基金，備受矚目，投入資金及資產規模，都大幅增加，其中永續概念基金獲得1523億美元，每季增幅達88％，相關基金資產規模増加29％，達1.65兆美元。

國內優質ESG股，多屬產業龍頭，或大型權值股，兼具高盈餘績效，其獲利、盈餘可預測性高，技術、市場地位，均經過相當景氣循環考驗，且營運恢復能力強，即使遭遇景氣循環衝擊，風險承擔能力大，回復正常速度也極快，投資人可能遭受損失有限，復原能力較無顧慮。

投資不用太複雜，從ESG良善企業中，擇優投資，慢慢佈局，長期定期不定額投資，成為贏家的可能性，應值期待。