Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌

《鋼彈路跑》於10月1日至12月31日舉行

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/16 09:52
《鋼彈路跑》於10月1日至12月31日舉行(圖片由主辦單位提供)

《鋼彈路跑》於10月1日至12月31日舉行(圖片由主辦單位提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 《鋼彈路跑》繼上海、曼谷熱鬧開跑後將於台北開跑！「地球聯邦」、「吉翁公國」兩大陣營線上路跑較勁，跑者能享有豐富的物資及抽獎好禮，自即日起開放報名。

《鋼彈路跑》10月1日起將重磅登陸台灣！特別設計「地球聯邦」、「吉翁公國」兩陣營路跑物資包，各有「出擊起跑組」、「戰鬥性能組」、「光榮永存組」三種組合選擇。

傳奇跑者必備的「光榮永存組」，售價新台幣$2,390元，一口氣將路跑物資全收錄！白色惡魔與紅色彗星再現，穿上聯邦/吉翁轉印「陣營T恤」、印有白色基地圖樣的「飛行外套」，再綁上透氣的標誌印花「陣營頭巾」熱血開跑！

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌

路跑不忘防疫，戴上陣營標誌印花「限定口罩」一起衝刺5公里！為你的熱血應援，用印有鋼彈盾牌/吉翁口號的「陣營毛巾」擦拭汗水！經典初鋼RX-78-2圖樣設計「路跑束口袋」收納物資成為跑者強韌後盾！

初鋼RX-78-2圖樣配上陣營標誌「號碼布」，以及包含兩大陣營標誌等十款經典圖樣「紋身貼紙」將光榮永存！還有由口罩國家隊台灣康匠旗下的匠心品牌製作的鋼彈路跑限定口罩。物資皆以黑白線條設計的「特製破壞袋」寄送，展現鋼彈大器風範！

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌
完賽獎牌模擬圖

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌

另外，王牌跑者專用的「戰鬥性能組」售價新台幣$1,490元，初階跑者專屬的「出擊起跑組」售價新台幣$990元，不同內容配搭供粉絲選擇，完賽同時還可獲得以機械設定師-大河原邦男老師原案設計所打造的立體精緻浮雕鋼彈/薩克完賽獎牌，不論是鋼彈或薩克造型，皆運用手工細緻填色、鑄造工法製作，展現男人的專屬浪漫！

即日起至12月31日於mine mine、伊貝特及博客來報名，即可獲得陣營專屬路跑物資包，跑者可以自由選擇開跑時間、地點與路線，只要憑號碼布序號至活動官網註冊，並於10月1日至12月31日截圖上傳iOS健康、Google Fit、Google Map或各式跑步app的里程紀錄畫面，官網上即能看見各陣營累計路跑里程，每人累積里程最高可貢獻10公里！

此外為回饋粉絲對兩大陣營的支持，只要個人累計里程達5公里完賽門檻，可獲得所屬陣營的個人專屬線上完賽證明，更能參與完賽跑者限定好禮抽獎。

《鋼彈路跑GUNDAM RUN TAIPEI》活動資訊

活動官網：www.gundamruntaipei.tw
報名日期：2021.09.15 - 2021.12.15
報名平台：mine mine、伊貝特、博客來
活動日期：2021.10.01 – 2021.12.31

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌
完賽跑者限定好禮抽獎，有機會抽「華碩聯合科技」贊助的RT-AX82U鋼彈限定版電競路由器等多項3C好禮。

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌

超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌

以上圖片由主辦單位提供
鋼彈路跑
路跑
日本
鋼彈
地球聯邦
吉翁公國
薩克

相關新聞

北韓今疑似試射2枚彈道飛彈　今年以來第五次!
北韓今疑似試射2枚彈道飛彈　今年以來第五次!
2021/09/15 14:12
外交部再謝日本！日本宣布援贈台灣第五批AZ疫苗５０萬劑
外交部再謝日本！日本宣布援贈台灣第五批AZ疫苗５０萬劑
2021/09/14 11:30
直追美國！ 日本完整接種者過半數 預計11月解封
直追美國！ 日本完整接種者過半數 預計11月解封
2021/09/13 18:11
北韓不甩美國施壓 試射花2年開發最新遠程巡航導彈
北韓不甩美國施壓 試射花2年開發最新遠程巡航導彈
2021/09/13 18:01
上任首度出訪至越南 日國防大臣提台海安定重要性
上任首度出訪至越南 日國防大臣提台海安定重要性
2021/09/12 21:00

更新時間 : 2021-09-16 10:03 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
WHO贊助！高端將在哥倫比亞進行15個月臨床試驗
WHO贊助！高端將在哥倫比亞進行15個月臨床試驗
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
【中颱璨樹颱風假持續更新】璨樹直撲上海 全台 9/13照常上班上課
【中颱璨樹颱風假持續更新】璨樹直撲上海 全台 9/13照常上班上課
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
【最新】台灣麥當勞北市林森三店員工確診•匡列36人PCR檢測皆陰性　北市府: 初判與Delta無關
【最新】台灣麥當勞北市林森三店員工確診•匡列36人PCR檢測皆陰性　北市府: 初判與Delta無關
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣「萬安演習」9/15登場•人車不管制、發放防空警報與手機告警簡訊　
台灣「萬安演習」9/15登場•人車不管制、發放防空警報與手機告警簡訊　
台灣「漢光演習」淡水河防演練•阻敵直攻大台北　模擬電信機房遇襲•雲豹八輪甲車夜馳街頭反擊
台灣「漢光演習」淡水河防演練•阻敵直攻大台北　模擬電信機房遇襲•雲豹八輪甲車夜馳街頭反擊