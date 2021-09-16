超威！《鋼彈路跑》兩大陣營台灣線上開跑　大河原邦男打造鋼彈、薩克完賽獎牌

《鋼彈路跑》於10月1日至12月31日舉行(圖片由主辦單位提供) 《鋼彈路跑》於10月1日至12月31日舉行(圖片由主辦單位提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 《鋼彈路跑》繼上海、曼谷熱鬧開跑後將於台北開跑！「地球聯邦」、「吉翁公國」兩大陣營線上路跑較勁，跑者能享有豐富的物資及抽獎好禮，自即日起開放報名。

《鋼彈路跑》10月1日起將重磅登陸台灣！特別設計「地球聯邦」、「吉翁公國」兩陣營路跑物資包，各有「出擊起跑組」、「戰鬥性能組」、「光榮永存組」三種組合選擇。

傳奇跑者必備的「光榮永存組」，售價新台幣$2,390元，一口氣將路跑物資全收錄！白色惡魔與紅色彗星再現，穿上聯邦/吉翁轉印「陣營T恤」、印有白色基地圖樣的「飛行外套」，再綁上透氣的標誌印花「陣營頭巾」熱血開跑！

路跑不忘防疫，戴上陣營標誌印花「限定口罩」一起衝刺5公里！為你的熱血應援，用印有鋼彈盾牌/吉翁口號的「陣營毛巾」擦拭汗水！經典初鋼RX-78-2圖樣設計「路跑束口袋」收納物資成為跑者強韌後盾！

初鋼RX-78-2圖樣配上陣營標誌「號碼布」，以及包含兩大陣營標誌等十款經典圖樣「紋身貼紙」將光榮永存！還有由口罩國家隊台灣康匠旗下的匠心品牌製作的鋼彈路跑限定口罩。物資皆以黑白線條設計的「特製破壞袋」寄送，展現鋼彈大器風範！



完賽獎牌模擬圖

另外，王牌跑者專用的「戰鬥性能組」售價新台幣$1,490元，初階跑者專屬的「出擊起跑組」售價新台幣$990元，不同內容配搭供粉絲選擇，完賽同時還可獲得以機械設定師-大河原邦男老師原案設計所打造的立體精緻浮雕鋼彈/薩克完賽獎牌，不論是鋼彈或薩克造型，皆運用手工細緻填色、鑄造工法製作，展現男人的專屬浪漫！

即日起至12月31日於mine mine、伊貝特及博客來報名，即可獲得陣營專屬路跑物資包，跑者可以自由選擇開跑時間、地點與路線，只要憑號碼布序號至活動官網註冊，並於10月1日至12月31日截圖上傳iOS健康、Google Fit、Google Map或各式跑步app的里程紀錄畫面，官網上即能看見各陣營累計路跑里程，每人累積里程最高可貢獻10公里！

此外為回饋粉絲對兩大陣營的支持，只要個人累計里程達5公里完賽門檻，可獲得所屬陣營的個人專屬線上完賽證明，更能參與完賽跑者限定好禮抽獎。

《鋼彈路跑GUNDAM RUN TAIPEI》活動資訊

活動官網：www.gundamruntaipei.tw

報名日期：2021.09.15 - 2021.12.15

報名平台：mine mine、伊貝特、博客來

活動日期：2021.10.01 – 2021.12.31



完賽跑者限定好禮抽獎，有機會抽「華碩聯合科技」贊助的RT-AX82U鋼彈限定版電競路由器等多項3C好禮。

以上圖片由主辦單位提供