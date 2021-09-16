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〈時評〉富士康主管儲備人選的通關密語

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/09/16 09:39
兵乓球（圖片來源：Pixabay user HeungSoon）

兵乓球（圖片來源：Pixabay user HeungSoon）

成為富士康主管儲備人選有通關密語嗎？

答案是，有的：靈活的推理能力。在近日網路流傳，據稱是深圳富士康人力招聘的考試題中，壓軸的第八題後面，即特別括號標註：答對成為主管儲備人選！

問題是這樣的：如果有9個兵乓球，要裝在4個袋子裡，保證每個袋子裡都有兵乓球，並且每個袋子裡的兵乓球個數是單數，你能想出辦法嗎？

有道是，辦法是人想出來的。由網路一片哀號聲中，顯然可見：對透過僵化呆板教育，只習慣背誦記憶之學的求職者而言，既然數學教科書裡沒有出現過，老師更沒教過、考過類似問題，看到它，當然只有傻眼、投降的份。

懂得啟發式教學以引導學生靈活思考的老師，必然懂得給學生魚，不如教其如何釣魚的道理！對上開問題，也不會直接提供答案，而是只給出如何思考的提示──想一想，四個單數（奇數）的和，不是保證是個雙數（偶數）嗎？四個袋子裡的兵乓球個數既然都是單數，如果四個袋子各自分開，四個袋子內乒乓球數的總和怎麼會是單數9呢？所以呢？四個袋子不是各自分開！所以呢？必然也必需存在魔術師慣用的袋中有袋情況，也就是說袋子裡的兵乓球一定有重複算的情形！所以呢，不難找到符合要求的解答了（筆者可輕而易舉提供超過50個不同的解答）！

易言之，袋中有袋，是整個問題解決的關鍵所在！抓到此訣竅、這個關鍵一突破，問題的解決即豁然開朗、思過半矣！於是乎，解法一一出籠了：甲袋裝1球、乙袋裝3球、丙袋裝5球、再把甲乙丙三袋裝在丁袋內；甲、乙、丙袋各裝3球、再將甲乙丙三袋裝在丁袋內；甲袋裝9球後，將甲袋放入乙袋，再將乙袋放進丙袋，最後將丙袋裝在丁袋內；還有⋯⋯

話說回來，數學語言是講求簡潔、明確、精準的，也就是不講模擬兩可文字，更不講廢話！

像原題目既然要求「每個袋子裡的兵乓球個數是單數」，那表示「每個袋子裡的兵乓球個數」至少是1，不會空空如也，那「保證每個袋子裡都有兵乓球」一語不是贅詞（也就是多餘的廢話）又是什麼？

還有，像近年台灣的大學指考、學測數學科考題，動輒出現幾千字（甚至於上萬）的文字敘述，其中如果有贅詞、廢話出現，無異在開數學語言講求簡潔精確的玩笑！

（作者為新竹教育大學退休副教授）
富士康
數學題
填鴨教育

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