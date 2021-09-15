開學如何避免氣膠空氣傳播感染？　美國CDC列11項措施

【健康醫療網／記者林怡亭報導】主動篩檢、精準疫調、改善通風、接種疫苗是降低警戒等級、解封城的四項重要的公衛措施，其中改善通風是解封四要素中最常被忽略的防疫工作項目。但是，政府和民眾對於新冠病毒（SARS-CoV-2）經由空氣傳播這一個特質，還是存在相當多的不了解。

建築物內通風 有效控制感染

台灣大學公共衛生學院詹長權教授表示，通風改善對於感染控制的效益可以用一個例子來說明:，面積4坪、天花板高3公尺、氣流混合普通的一個空間，如果只有每小時四次的通風換氣率（4 ACH）的話，估計該空間氣膠濃度減少99%的等待時間超過5小時；若藉由改善中央空調、裝排氣風扇、或裝置室內空氣清淨機來讓通風換氣率增加到每小時十二次（12 ACH）的話，估計該空間內氣膠濃度減少99%的等待時間可以減少到僅1小時。

美國CDC 11項措施 改善建築物內通風

美國疾病控制與預防中心（CDC）建議考慮採取以下措施改善建築物內通風的方式：

（1）盡可能將中央空調系統（HVAC）室外空氣進氣量的百分比提高到100％，增加使用空間中的總外氣供應量。

（2）關掉需求控制通風量（DCV）的控制裝置，因為該控裝置會根據室內溫度或使用率來減少空氣供應量。

（3）在環境條件和建築條件允許的情況下考慮使用自然通風，如果可能且安全的話打開窗戶以增加室外空氣對室內空氣的稀釋程度。

（4）改善中央空調的過濾設備：在不明顯減少原空調設計供氣流量的情況下盡可能提高空氣過濾效率。

（5）檢查過濾設備外殼和機架以確保適當的空氣過濾設備裝配的完整性和密合度，減少過濾設備因密合不佳所產生氣體洩漏現象。

（6）考慮在進入或離開室內前後均以最大的外部氣流讓HVAC系統運轉2小時。

（7）通過重新評估送風和排氣擴散器和/或風門的位置，並調整區域送風和排氣流速來建立區域間可測量的壓差，從而讓室內產生潔淨與相對不潔淨的空氣流動，讓人員在乾淨的通風區域工作活動。

（8）考慮使用可攜帶式高效率微粒空氣清淨機（HEPA）來增強室內的空氣清潔效果，尤其是在人際互動交多的高風險區域。

（9）確保廁所的排風扇正常並滿負荷運轉。

（10）考慮在天花板裝置紫外線殺菌燈（UVGI）。

（11）在交通車上在不影響乘客交通安全的前提下打開車窗。

沒有通風改善 不能輕易解封

新冠病毒可以在多孔的表面上沉積後存活約24小時，但是在堅硬、有光澤或塑料表面沉積後存活長達72小時。詹長權教授提醒，勤洗手和通過頻繁清潔、消毒、使用自動或非接觸式替代品（例如，自動門）可以減少設備表面上的病毒汙染，進而達到降低接觸污染物傳播新冠肺炎的風險。

詹長權教授強調，以上的建議是降低新冠肺炎傳播風險的建築物通風改善策略之一，必須注意的是這一個做法沒辦法保證可以達到新冠肺炎零確診的目標，因此，建立完善的公共衛生防疫準備的前提下，學習和新冠病毒共存的新常態社會價值觀。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51340

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