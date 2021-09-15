又一歐盟國家護台！斯洛維尼亞總理 呼籲歐盟各國挺立陶宛友台

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）斯洛維尼亞作為歐盟輪值主席國，總理致函各歐盟會員國，呼籲各國應該力挺立陶宛與台灣發展關係，抗拒中國施壓，且提到歐盟國家有權與台灣交往，深化關係，台灣是歐盟國家的重要夥伴。

立陶宛因友台立場明確，且規劃與台灣互設代表處，導致受中國以各種手段予以制裁，包含互撤駐地大使；停駛八、九月每周一班直達立陶宛的鐵路貨運；單方面對雙邊農牧談判喊「卡」；切斷對立國的原物料與零組件進口，更取消立國在當地的藝文活動，報復意味相當濃厚。

斯洛維尼亞作為今年下半年的歐盟輪值主席國，該國總理楊薩(Janez Jansa) 於9月13日致函歐盟27國領導人，對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，表達強烈支持，同時強調即使歐盟有其「一中政策」，不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴。

不只如此，楊薩也指出，立陶宛暨所有歐盟會員國，作為主權國家應有權與台灣發展關係，因此歐盟會員國應對立陶宛展現更積極且堅定的支持，期待與各國在10月5日非正式元首峰會晚宴上就中國議題交換意見。



其實不只是斯洛維尼亞，國際上對台灣及立陶宛的一系列聲援也日益高漲。近月來，台立相互設處案已獲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club) 共28國共同主席聯名致函歐盟領導階層，美英歐等13國共14位外委會發表聯合聲明，62位重量級歐洲議會議員致函立陶宛總理及外長，歐洲議會外委會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告暨相關修正提案等國際友人聲援與支持。

對此，美國安顧問蘇立文(Jake Sullivan) 及國務卿布林肯(Tony Blinken)更分別致電立國總理及外長表達力挺。



斯洛維尼亞曾於本年9月2日及3日召開歐盟非正式外長會議(Gymnich)討論對中關係，如今斯洛維尼亞作為歐盟本年下半年輪值主席國，由總理親自致函會員國領導人，公開力挺台灣與立陶宛發展關係，呼籲要反制中國施壓歐盟會員國，可見國際民主陣營對台立兩國的支持，越發強勁。

斯洛維尼亞總理稍早致函歐盟27國領導人，呼籲各國應該力挺立陶宛與台灣發展關係，抗拒中國施壓。（圖/台灣外交部）