台北王朝「好秋·雅炙」 澎湃燒烤饗樂趣

明月巧兮盼，一年一度的中秋佳節即將到來，團圓良辰除了賞月品嚐月餅，必少不了燒烤吃大餐的重要環節。台北王朝大酒店自即日起至9/21限時推出「好秋·雅炙」外帶燒烤組合，集結館內中西主廚特別研製兩款燒烤醬料，中西雙廚攜手帶來不一樣的中秋燒烤新體驗，多人分享組合只要NT$1,600起。多道燒烤菜色適合全家饗用，無論是肉食主義者還是海鮮愛好者，勢有一款擊中你心，外帶自取再享85折超值回饋，輕鬆省去準備食材的時間，讓大家歡聚家中安心共度中秋佳節。

在嚴格遵守防疫規範下，外帶燒烤成為今年中秋新趨勢，在家吃得安心又自在。玉蘭軒中餐廳駱林榮主廚精心研製「駱師傅極品干貝椒麻醬」嚴選四大辣椒秘製而成，搭配特選干貝、新鮮花椒、紅蔥頭等爆炒入味，陣陣香氣撲鼻。特別推出海陸交織的「駱師傅手工椒麻醬燒烤組合」每組NT$1,980附含鯖魚一夜干、無骨牛小排、羊肩排、豬里肌、滑嫩肉雞腿、肉質飽滿的大草蝦、翠玉娃娃菜組、綜合菇類組及青花菜澎湃上桌，黃金比例的特調醬料搭配優選肉品爽辣有嚼勁，每一口皆品嚐到層次豐富的香麻辣味！

西餐廳Jack張名傑主廚帶來有別於傳統的「Jack's Kitchen義式百里香蒜味燒烤醬」，特選百里香結合義式香料、蒜蓉、進口橄欖油打造細膩微鹹口感及香味滿溢的義式燒烤醬，讓注重體態的你吃得健康又美味。肉食主義者必嚐「義式牛豬雞燒烤組合」牛沙朗、牛五花、帶骨香腸、雞腿、豬里肌、培根，霸氣吃肉好滿足；「義式海鮮燒烤組合」集生蠔、大扇貝、Q彈九孔鮑、魷魚、鮭魚、草蝦等鮮美海鮮於一盤，滿口海味一解口腹之欲；主廚大推的「義式海陸燒烤組合」結合嫩烤牛沙朗、牛五花、雞腿、鮭魚、飽滿草蝦及甘甜生蠔，海陸美味一次滿足。每套燒烤組合NT$1,600均附上奶油培根高麗菜組、主廚焗烤馬鈴薯南瓜及酸甜可口的秘製柚汁蓮藕，全新創藝燒烤醬帶你展開一場舌尖上的旅行。