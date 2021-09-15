川普後期瘋到連軍方都怕？ 新書解密：美國參謀總長向中國保證「不開戰」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前總統川普雖已下台多時，其撩起話題的功力依舊不減。一本即將出刊的新書，踢爆了美國國會大廈今年1月遭攻擊後，軍方高層憂心川普恐失去理智濫下命令，而採取秘密行動阻止可能發動戰爭的種種秘辛，也讓外界一窺川普任內後期的美國政局，是如何暗潮洶湧。

在水門案中一炮而紅的華盛頓郵報傳奇記者伍德華（Bob Woodward），與該報記者柯斯塔（Robert Costa）共同執筆新書《危險（暫譯）》（Peril），書中揭露了當時參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），在1月6日國會大廈之亂後兩天，一手主導了緊急應變行動。

這場震驚全球的暴亂，川普難辭其咎，在其煽動下，支持者衝入國會為亂，導致多人死傷。綜合CNN與美聯社報導，書中提及受此事衝擊的密利，深信川普敗選後已失去理智，「無人知曉其引爆點」，因此決定採取非常行動，於1月8日在五角大廈緊急召開秘密會議，檢視包括動用核武等軍事行動的必要流程，對高層耳提面命，千萬不能接令發動攻擊，除非他在場。

美中關係緊張，為了避免雙方誤判情勢，密利更曾致電中共中央軍委會聯合參謀部參謀長李作成，向他再三保證，美國政府並未失穩，美方不會向中國開戰。「倘若我們要發動攻擊，我絕對會提前告知你，不會閃電突襲。」他說道。

從這些機密內容不難想見，當時川普的精神狀態已令官員提心吊膽，不得不瞞著這位手握全球最大兵權的三軍統帥，逕自採取預防措施。提供第一手資料的人士透露，川普後期時常大發雷霆、言行無狀。國會之亂後，密利還得向眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）掛保證，美國核武一切無虞。

根據該書，裴洛西在電話中劈頭就罵，「誰知道他還會幹出些什麼事來？白宮掌事的那些傢伙，除了親他的大屁股外，還會做什麼？你也知道他瘋了，而且已經瘋很久了。」