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台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮

海尼根10月份優惠活動將於全聯、大潤發、各大超商起跑！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/15 17:18
海尼根全台各大通路優惠促銷出爐！(圖/海尼根)

海尼根全台各大通路優惠促銷出爐！(圖/海尼根)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)年度海尼根秋季搭贈活動出爐！今年配合海尼根攜手韓國戶外精品、輕量露營專家Helinox推全球獨家聯名露營周邊，發票也可重複參加集點加價購，除可享有原通路的優惠好康，加碼推出包含家樂福、全聯、7-11在內等各大通路優惠促銷活動，甚至不用出門線上選購也有好康，一起來看看吧！

通路1好康：收藏控請至全聯報到

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
星潮高挑罐

Heineken X Helinox集點活動一路將舉行至12月，期間罐身收藏控別錯過全聯獨家上架的海尼根家族新成員：355ml星潮高挑罐，全新look高高瘦瘦、容量變多！10/1-10/28購買一手海尼根0.0零酒精還可立即獲贈海尼根手提購物袋。

通路2好康：幸運兒快衝家樂福

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
星潮大冰桶

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
復古BBQ烤爐

9/21前於家樂福購買海尼根系列-海尼根經典330ml 六入、海尼根Silver星銀啤酒500ml四入、虎牌冰釀330ml四入，滿$368，即可至海尼根 Line 官方帳號登錄發票抽復古BBQ烤爐或星潮大冰桶。10/6-10/19購買一手海尼根0.0零酒精，還可立即獲得海尼根兩用購物袋。

通路3好康：刮刮迷請找大潤發

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
海尼根踏青冰桶

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
時尚行李箱

9/23-10/6在大潤發購買海尼根經典或海尼根Silver星銀啤酒多包裝任2組+詩莊堡多包裝任2組，即可獲得海尼根刮刮卡乙張，有機會抽中海尼根時尚行李箱、海尼根踏青冰桶、海尼根時尚腰包、海尼根踏青野餐墊、開蘋吧香檳對杯。10/7-10/20購買一手海尼根0.0零酒精，還可立即獲得海尼根兩用購物袋。

通路4好康：不想等就去超商

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
全星野營摺疊收納箱桌

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
隨手玩疊疊樂

10/5前只要在7-11統一超商購買一手海尼根0.0零酒精（排除全店活動期間9/17-9/21），即可獲得海尼根隨手玩疊疊樂（限量組合，售完為止）。購買指定多包裝（海尼根330ml罐裝六入、海尼根500ml罐裝四入、海尼根330ml瓶裝六入、海尼根Silver星銀啤酒500ml罐裝四入）88折加價199元還有海尼根全星野營摺疊收納箱桌或海尼根全星銀保冰桶。至萊爾富或OK便利商店購買一手海尼根0.0零酒精則可獲海尼根手提購物袋。

通路5好康：購物袋超市有！

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
海尼根手提購物袋

10/7開始，在美廉社、楓康會有買一手海尼根0.0零酒精贈海尼根手提購物袋的活動。

通路6好康：宅家就上pandamart熊貓超市

台灣海尼根秋季優惠出爐！全聯、7-11、線上超市好康搶先看　抽復古烤爐、行李箱等好禮
涼感毛巾

海尼根0.0零酒精9月正式上架pandamart熊貓超市，不論是在家WFH、忙碌的辦公室，或是朋友家的小聚會。現在拿起手機，foodpanda 一點，海尼根0.0 隨時暢快都可以！即日起凡在pandamart熊貓超市購買一手海尼根0.0零酒精，就送海尼根涼感毛巾。

＊以上圖片均由海尼根提供
海尼根
全聯
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大潤發
超商
熊貓

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