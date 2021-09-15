台北凱達X萬里蟹 挑戰飯店CP值最高之品蟹宴

吃蟹的季節到了！每年9至12月是萬里蟹盛產，想品嚐最新鮮、肥美的萬里蟹，除了到漁港漁市外，還可以選擇到「萬里蟹產地直送」的台北凱達大飯店！今年秋天台北凱達大飯店與新北市政府所打造的「萬里蟹」品牌合作，由行政主廚戴于益以創新台式混搭異國風味設計出三道萬里蟹主題佳餚與一套合菜，除展現萬里蟹料理多變精妙的極致美味外，也讓饕客們有更多元的選擇！不要以為五星飯店的澎湃螃蟹宴總是價格不菲，台北凱達家宴中餐廳所推出的「邂逅金秋‧品蟹宴」每道只要680元，凱達香蟹六人合菜每套也只要4,600元，再也不用千里迢迢到漁港，在市區捷運就可以到的飯店，就可以享受最「對時」、「尚青」的肥美的萬里蟹！輕鬆大快朵頤，不論外帶或是內用，CP值都爆表！

萬里蟹是新北海域天然滋養生長的海蟹，有著「野生、無污染」、「天然、海味鮮濃」的特質，台北凱達大飯店宣導一起加入守護海洋的行列，堅持挑選符合「海洋永續」概念的螃蟹入菜，每隻至少重達250克以上。家宴中餐廳即日起至10月31日推出「邂逅金秋‧品蟹宴」，每道只要680元。其中最受饕客喜愛的新加坡經典名菜「星洲辣椒蟹」，主廚以天然香料調製的獨門醬料與新鮮的三點蟹燒煮入味，起鍋前再淋上小農有機蛋汁，讓蟹肉纏繞著迷人順口的辣與酸，附上鬆軟麵包，沾裹酸辣且鮮味十足的醬汁，入口享用更令人留戀不已；改良自粵菜著名鮮蝦粉絲煲作法製作而成的「咖哩鮮蟹粉絲煲」，金黃色的香濃咖哩完美融入肉質細緻的三點蟹與口感Ｑ彈的日本葛粉，讓人食慾大開；有著濃濃台式風情的「台式洋蔥桂花蟹」，將現撈的三點蟹以180度高溫油炸鎖住鮮甜海味，搭配小農有機蛋與洋蔥一起爆炒，滑潤噴香且餘味無窮。

台北凱達大飯店家宴中餐廳另外推出適合家庭團聚的套餐-【凱達香蟹六人合菜】，主廚運用巧思研發將家常菜料理融合大陸貴州、四川及粵滬等手法，演繹一系列創新台版家常風味料理，八菜一湯包含凱達令人驚豔的功夫名菜「蘇式燻魚」、「五香醬豚腱」、「芥末西芹川耳」、「紫蘇梅涼瓜」、獲獎無數的招牌菜餚「凱達冠軍豬腳」、鮮辣美味的「青花椒蒸鮮魚」、養生滋補的「黃金蟲草燉雞湯」以及融入萬里產地直送鮮蟹料理「蟹粉花膠獅子頭」、「泰式咖哩匯鮮蟹」。現在吃秋蟹正是時候，歡迎蒞臨台北凱達大飯店品嚐或外帶，家宴中餐廳訂位/訂餐電話：02-23836798；更多飯店優惠洽詢官網https://www.caesarmetro.com/zh-tw。