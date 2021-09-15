【台灣漢光演習】空軍15日清晨順利完成演練　史上首次有戰機降落「佳冬戰備道」

國軍漢光37號實兵實彈演練最大亮點、佳冬戰備道演練15日清晨登場，國軍主力戰機IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000及... 國軍漢光37號實兵實彈演練最大亮點、佳冬戰備道演練15日清晨登場，國軍主力戰機IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000及E-2K預警機近距離起降，吸引大批民眾在周邊高點欣賞難得一見的震撼場面。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍今天(15日) 清晨成功完成佳冬戰備道演練，是史上首次有戰機降落佳冬戰備道；因其餘4條戰備道均已驗證完畢，此次更象徵完成最後一塊戰備道驗證拼圖。全台4條高速公路戰備道、1條省道戰備道均驗證完畢。

國軍漢光37號演習佳冬戰備跑道戰機起降15日清晨登場，圖為F-16V戰機順利降落。 中央社

國軍漢光37號實兵實彈演練13日至17日進行，15日清晨舉行佳冬戰備道演練，主要模擬屏東軍機場跑道遭炸，戰機改降佳冬戰備跑道實施油料整補再戰的應變能量。圖為幻象2000戰機順利降落。中央社

空軍15日清晨成功完成佳冬戰備道演練，是史上首次有戰機降落佳冬戰備道。圖為F-16V戰機在戰備跑道上降落完成整補作業後，再度加速升空。中央社

國軍漢光37號實兵實彈演練於13日至17日進行，其中最大亮點為今天清晨舉行的佳冬戰備道演練，主要模擬屏東軍機場跑道遭炸，戰機改降佳冬戰備跑道實施油料整補再戰的應變能量；總統蔡英文、國防部長邱國正、空軍司令熊厚基上將等人也到場視導，並慰勉參與戰備道操演的相關人員。

雖然昨（14日) 晚及今天(15日) 清晨一度下起大雨，但天亮前未有雨勢且太陽露臉，負責觀測風速、雲層厚度等相關數據的幻象2000天觀機於清晨4時50分、6時20分通過戰備道上空，確認天候狀況許可後，漢光佳冬戰備道演練如期舉行。

此次各型機的進場方向為由南向北，IDF經國號戰機、F-16V（Block20）、幻象2000等三型戰機，以及E-2K預警機，依序自清晨6時30分、32分、34分、36分成功降落，並於7時2分、4分、6分、8分再次升空，全程演練時間不超過38分鐘。

不過，此次因應疫情，包括戰備道演練在內的所有漢光演習課目均採縮小兵力演練，相較108年彰化戰備道演練，此次演練區域周圍未見有復仇者飛彈車等防空火力，也未有潛力裝掛課目，僅進行加油演練後隨即再次升空。

中央社報導，佳冬戰備道長約2266公尺，雖然道路總寬度為42公尺，但實際能供飛機起降的寬度僅約24公尺，相當考驗飛行員飛行技術，且戰備道位於民間道路無法事前封路演練，相對於飛官對基地內跑道熟悉度，降落戰備道的心理壓力較大。

另外，平常人煙稀少132縣道周遭，因今天舉行戰備道演練，昨晚11時過後，管制區外開始湧入超過上百名民眾卡位，就為拍攝清晨的戰機起降，甚至還有熱血軍事迷租用吊車在4層樓高的高度進行拍攝。

更特別的是，此次是首次有戰機降落佳冬戰備道。

國軍漢光37號演習佳冬戰備跑道戰機起降15日清晨登場，有熱血軍事迷租用吊車(上圖) 在4層樓高的高度(下圖) 進行拍攝。中央社

國軍曾於民國100年「長青12號演習」規劃佳冬段起降，但當時因大雨造成路面溼滑、能見度不佳，因安全考量改採低空掠過；另外，全台共有5處戰備道，由於國軍日前已驗證其餘4段位於高速公路的戰備道，這次成功完成省道的戰備道演練，象徵補足最後一塊拼圖。

台灣目前戰備跑道分為高速公路及省道。根據高公局資料，高速公路戰備跑道共4段，分別「國1彰化-員林」、「國1嘉義-民雄」、「國1台南-麻豆」、「國1仁德-岡山」；省道部分，為今天的屏東佳冬戰備道。

學者分析: 佳冬戰備跑道

具補給快速、多元優勢

空軍3型主力戰機今天成功起降佳冬戰備跑道，中央社引述學者今天分析，佳冬戰備道後勤車輛補給不經高速公路交流道，油彈補給更有效率、更具戰術價值，可供在西南空域作戰受損的戰機快速降落維修。

國家政策研究基金會高級助理副研究員揭仲受訪表示，目前全台4段高速公路戰備跑道已由軍方完成驗證，佳冬戰備道今天完成驗證。

「佳冬是現有戰備道中較具戰術價值的戰備道」，揭仲分析，台灣當年規劃高速公路戰備跑道時，沒有預想共軍現在能實施飛彈遠程精準打擊，因此戰時高速公路本身，或其交流道都是敵方攻擊重點，且高速公路戰備道均高於地面，戰機落地後曝露在高處，無法進入遮蔽處，且油彈補給車輛得透過交流道才能抵達整備點，如果交流道被炸毀，直接影響戰機補給效率。

揭仲指出，佳冬戰備道位於平面道路，某種程度可以彌補當屏東軍用機場失去作用時，可供在空戰機轉降，同時可透過直升機運補，車輛要抵達戰備道也較高速公路來得容易。

但他建議，軍方未來應考慮在佳冬戰備道附近預置維修人員及器材相關設施，一旦戰事發生就不用特別從屏東基地運來。

另外，如果戰機在西南空域與共機交戰受損，相對台南及花蓮的距離，以及考量戰時機場受損程度，佳冬戰備跑道是整補及維修最近的選擇。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌表示，當初規劃高速公路戰備道的交通狀況、都市面貌與現今大不同，且高速公路戰備道高於地面，又是南來北往的要道，補給不易，佳冬戰備道位於平面道路，有補給快速、多元的優勢。

舒孝煌舉例，德國戰備道路都增設滑行道與機坪，瑞典戰備道與空軍基地多有設施關連性，必要時可以從基地直接進入戰備道。

台灣戰備道目前只有「接近」特性，但並無設施關連性，因此建議應調整戰備道設施，例如增加停機坪、儲存設施等，讓戰時可立即發揮作用。

國防院學者蘇紫雲也指出，佳冬戰備道的驗證啟用，較國道操作難度更大，包括進離場飛操、進場空域管制、道肩與週邊障礙物距離、道面標線等技術問題都在考驗飛行官、戰管與地勤人員的能力、應變計畫與抗壓能力；因此，今天的操演更接近實戰角度，對提升整體戰力保存能力，以及防衛作戰極具價值。

蘇紫雲表示，類似的公路戰備道可抵消中共精準彈藥對機場威脅，確保國軍制空戰機的操作彈性，美軍今年8月也在於密西根州演練一般公路起降，可見其重要性。

蘇紫雲舉例，瑞士邁林根空軍基地（Meiringen Air Force Base），號稱是瑞士「佳山基地」，擁有大型洞庫掩體，且擁有獨特的「戰機平交道」，讓滑行道結合地方道路供戰機往來跑道與掩體。

除了瑞士，瑞典也是最重視戰機道路起降演練的國家之一，以彌補軍用機場數量有限，實戰中可能在精準彈藥威脅下癱瘓，瑞典空軍要求能快速疏散並保持戰力進行反擊；瑞典一般道路具備為數甚多的預置設施，用以儲存戰機所需的油彈與備件，包括地勤人員與設備的掩護設施。

為了因應漢光37號演習佳冬戰備跑道戰機起降今天(15日) 清晨登場，軍方14日已成立戰備跑道指揮所，架設警示及跑道燈、發電機及負責攔截戰機的捲揚機，同時也設置戰術導航儀，以利3型主力戰機及E-2K預警機起降。

漢光演習為國軍年度最重要、最大規模演練，近年提升訓練強度，以防範敵對勢力對台侵擾。

為確保戰備跑道演練順利完成，軍警已封路並管制周邊田野，14日也在田間完成架設俗稱「太康導航儀」的戰術導航儀，以利戰機順利降落戰備道；同時也完成指揮所的成立，警示及跑道燈、發電機及負責攔截戰機的捲揚機均設置完畢。

軍方14日表示，這次起降佳冬戰備跑道的目的，是模擬屏東軍機場跑道遭炸毀後，戰機降落佳冬戰備道實施油彈整補再戰的應變能量；而全台戰備跑道中，目前僅剩佳冬戰備道未完成驗證，這次驗證完畢後將能從中找出問題並精進。

由於14日下午軍方在戰備道執行架設及障礙物清除演練時下起小雨，再加上天氣預報明天仍有降雨機率，空軍擬定應變方案，分別為「天氣符合標準就會落地」、「若下雨造成跑道溼滑，採不降落但低空掠過」，以及「雷雨發生，不符安全，戰機不會進場」。

國軍漢光37號實兵實彈演練最大亮點、佳冬戰備道演練15日清晨登場，國軍主力戰機IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000都參與操演，近距離起降的畫面吸引大批媒體與軍事迷到場搶拍。中央社