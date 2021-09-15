台南遠東香格里拉「遠東CAFÉ」自助餐廳　9月17日強勢回歸 中西美食吃到飽

隨著餐廳內用人氣回流，台南超人氣Buffet自助餐廳，台南遠東香格里拉飯店十樓「遠東CAFÉ」，除每日早餐服務之外，將自9月17日起，每周六至周日午餐、及每周五至周日晚餐恢復營運，中秋假期加開9月20日至21日午晚餐時段，維持自助餐服務方式，由專人協助夾菜，讓賓客盡情滿足期待已久的味蕾享受！大人每位950元至1,100元起、六至未滿十二歲兒童每位475元至550元起，未滿五歲兒童每位150元起，以上價格需另加一成服務費，訂位或詳情請洽(06)702-8856。

榮獲臺南市安心餐廳與防疫安心標章雙認證的「遠東CAFÉ」自助餐廳，全面嚴格執行各項防疫措施，各區招牌餐點維持現點現做，並在每個開放式餐檯加設透明隔板或食物防護罩，賓客自由挑選菜色，由專人服務以減少接觸，落實實聯制並控管人數，以及取餐及用餐區的社交距離，讓賓客安心愉悅的享用美食。

由義大利籍行政主廚歐瑪 (Omar Ugoletti) 帶領中西料理主廚，嚴選食材新鮮現做，並依照時令季節推出特色佳餚，「遠東CAFÉ」自助餐廳主題美食分別為「窯烤披薩區」、「亞洲料理區」、「台式小吃區」、「港式燒臘區」、「爐烤牛排區」、「繽紛甜點區」、「海鮮餐檯區」、「炭烤餐檯區」、「日本料理區」、「健康沙拉區」；還有現點現做飲品特調，每日多達百樣美食，等您來嘗鮮！

台南遠東香格里拉「遠東CAFÉ」自助餐廳，因應疫情狀況調整營業，自9月17日起，重新開啟周五至周日晚餐，及周六及周日午餐；並於中秋佳節加開9月20日至21日午晚餐時段。九月底前，出示小黃卡或任何疫苗接種、預約相關資料可享用餐75折，中秋節9月21日午晚餐恕不適用；12月30日前，台南市民出示身份證件自助式早餐450元起(原價640元起)，服務費另計。