眼睛出現斑點要當心！美國研究：「視網膜檢測」可揪出早期阿茲海默症

根據美國研究發現，透過「視網膜檢測」可一窺是否罹患阿茲海默症。(示意圖／Getty Images) 根據美國研究發現，透過「視網膜檢測」可一窺是否罹患阿茲海默症。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國加州大學聖地亞哥分校醫學院的研究發現，透過「視網膜檢測」可一窺是否罹患阿茲海默症。

以現今醫學上來說，阿茲海默症仍是無法完全根治的疾病，僅能以症狀治療為主，阿茲海默症早期症狀包含注意力不集中、記憶困難，甚至逐漸喪失自理能力，嚴重影響到日常生活和工作。

阿茲海默症的特徵為腦部β-類澱粉蛋白斑塊不斷累積之下，會破壞健康的神經元，造成記憶、認知等功能受損，因此科學家多年來致力於研究如何有效預防β-類澱粉蛋白斑塊的形成。

腦部出現β-類澱粉蛋白斑塊是阿茲海默症最早能夠經由腦影像偵測到的病理特徵，不過根據一項新研究發現，視網膜上若出現斑點，與阿茲海默症在大腦所產生的β-類澱粉蛋白斑塊沈積物可能有直接關聯。

科學家表示，觀察過去許多失智症患者的案例上，發現許多患者的視網膜上也會出現斑點，因此加州大學聖地亞哥分校醫學院的團隊便開始研究出現在視網膜的斑點與β-類澱粉蛋白斑塊的形成是否有關。

團隊透過失智症的抗澱粉樣沈積物治療研究，結果發現，β-類澱粉蛋白沉積物可能出現在被診斷患有阿茲海默症的患者的眼睛視網膜中。

他們觀察到眼睛中視網膜斑點的存在與腦部掃描顯示高水平的大腦澱粉樣蛋白數量呈正比。加州大學聖地亞哥分校醫學院認為，該發現可作為檢測早期阿茲海默症風險的重要生物標誌物。

不過研究團隊也坦承，仍需進行更大規模的臨床試驗，進一步確認兩者之間的關聯性，並期待能早日開發出簡單、快速的檢查方式來發現早期阿茲海默症。

如何預防腦部澱粉蛋白形成？

研究發現，Omega-3 脂肪酸有助於對抗發炎反應，可幫助預防神經退化性疾病，此外攝取「健康脂肪」也有助於減少β-類澱粉蛋白斑塊的形成，以達到預防阿茲海默症和失智症。

建議民眾可均衡攝取富含Omega-3 脂肪酸的冷水魚，包含鯖魚、鱒魚、鮭魚、鮪魚、海藻、沙丁魚等。

國外一項最新研究還發現，食用含有類黃酮的抗氧化劑食物可以有效降低罹病風險；因為黃酮類化合物具有對人體健康有許多好處，包括抗氧化、抗炎和抗癌等。