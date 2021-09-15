中美洲友邦獨立兩百週年　總統蔡英文線上同慶

尼加拉瓜駐台李蜜娜大使（Mirna Rivera）在台主持升旗典禮, 以隆重的軍禮儀式歡慶中美洲獨立二百週年。 尼加拉瓜駐台李蜜娜大使（Mirna Rivera）在台主持升旗典禮, 以隆重的軍禮儀式歡慶中美洲獨立二百週年。

瓜地馬拉駐台葛梅斯大使（Willy Gómez）表示能與台灣的朋友一同慶祝這個特別的日子令人感到歡欣，期盼台灣與中美洲友邦的... 瓜地馬拉駐台葛梅斯大使（Willy Gómez）表示能與台灣的朋友一同慶祝這個特別的日子令人感到歡欣，期盼台灣與中美洲友邦的邦誼永存。

蔡英文總統代表台灣人民與政府向中美洲友邦獨立兩百週年獻上誠摯祝賀，強調未來雙邊各領交流將更加緊密。 蔡英文總統代表台灣人民與政府向中美洲友邦獨立兩百週年獻上誠摯祝賀，強調未來雙邊各領交流將更加緊密。

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）今年為中美洲獨立200週年，中美洲三友邦瓜地馬拉、尼加拉瓜及宏都拉斯駐台大使館與中美洲經貿辦處(CATO) 於9月8日起分別在其社群同步舉行「中美洲獨立兩百週年線上慶祝活動系列」，並於9月15日中美洲獨立紀念日當天以蔡英文總統祝賀影片為此系列活動劃下完美句點。

今年受疫情影響，將往年中美洲獨立紀念日實體慶祝酒會改採線上辦理。「中美洲獨立兩百週年線上慶祝活動系列」內容包括中美洲獨立歷史及國情介紹、友邦三國在台推廣成果分享，三國國慶升旗典禮錄影轉播，文化表演與音樂會，以及來自各界祝賀影片，包括：總統蔡英文、中華民國多位政府首長及縣市長、駐台使節及代表，以及台灣企業友人都特別錄製短片為中美洲獨立兩百週年紀念獻上祝福。

蔡英文總統在祝賀影片中除代表我國人民與政府向中美洲友邦獨立兩百週年獻上誠摯祝賀外，更強調，過去一年和中美洲友邦，共同面對疫情的挑戰，分享防疫經驗及物資，在各個領域的交流並未因疫情而停止，反而加深了彼此的合作，蔡英文也提到今年五月和瓜地馬拉簽署的「優質企業相互承認協議」，讓通關流程更加簡便，雙邊經貿關係也進一步提升。

今年台灣和尼加拉瓜合作啟動「創新經濟輔導計畫」，以協助當地產業升級，促進整體經濟的發展；與宏都拉斯則簽署合作協定，將提升宏國在地醫院的資訊系統技術，強化醫療交流。另外，台灣和中美洲友邦在經貿交流上也有新的突破，總部位在宏都拉斯的「中美洲經濟整合銀行」今年來台灣設立國家辦事處，這是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織。未來台灣和中美洲友邦，在各個領域的互動，將會更加緊密。

瓜地馬拉駐台葛梅斯大使（Willy Gómez）等中美洲友邦大使表示，1821年9月15日中美洲宣布獨立，先賢烈士為年輕世代成功開拓了一條通往自由民主的康莊大道，因為有他們的犧牲奉獻，現在中美洲才享有真正的自由。中美洲獨立200週年是值得銘記歷史、展現行動力，以及勇敢追夢的好時機，盼其母國能學習台灣成功的發展經驗，在過往奠定的良好基礎上成長蛻變。能與台灣的朋友們一同慶祝這個日子令人感到歡欣，期盼台灣能賡續強化與中美洲友邦的外交和經貿關係，邦誼永存。

中美洲經貿辦事處主任廖鴻達則表示，我國與中美洲三友邦關係緊密，長期在政經各領域進行合作，嘉惠雙方人民。舉例來說，很少人知道台灣進口白蝦有7成來自中美洲、海參有8成、龍蝦5成，最受國人喜愛的咖啡則有2成來自中美洲，彼此互動真的很密切。時逢中美洲獨立200週年，期盼藉著本次系列線上慶祝活動，透過社群媒體讓民眾能有機會更深入認識中美洲友邦。

本次一起捎上祝福的台灣各界友人，包含立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊，以及台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁；各個邦交國駐台使節及日本、墨西哥、和西班牙等國的駐台代表，以及24個與中美洲友邦經貿往來密切的企業代表。