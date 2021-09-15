圖為13日台北市一間超商內，民眾依照防疫規定，保持社交距離，隔桌交談。中央社 圖為13日台北市一間超商內，民眾依照防疫規定，保持社交距離，隔桌交談。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情警戒是否降級備受矚目，指揮中心指揮官陳時中今天(15日) 表示，因應國內連續出現數起群聚事件，因此9/20後沒有降級打算（14:19:08)，但有準備讓生活恢復到更多正常化狀態的相關準備。

陳時中也指出，目前規劃是由指揮中心設定COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒等級，其他措施與相關指引方面，將部分授權給各地政府自行決定。

國內近期雖陸續出現長榮機師案及新北市某幼兒園COVID-19群聚疫情，均感染最早在印度發現的Delta變種病毒，所幸疫情漸獲控制，疫情指揮中心研議9月20日後再鬆綁防疫措施。

陳時中在14日記者會上曾表示，目前國內COVID-19疫情事件都在控制中，正在思考因應生活、經濟必要，逐漸鬆綁防疫規定，9月20日之後的鬆綁措施已在研議中。

根據指揮中心現行規定，國內2級警戒將實施至9月20日，外界也好奇屆時防疫規定將鬆綁還是加嚴。陳時中坦言，9月20日可能鬆綁防疫規定，但都還在搜集資料並和各部會討論中，目前是沒有要加嚴的規劃。

另外，中秋假期將近，各縣市開放烤肉的規定不一，媒體詢問中央是否會訂定統一的規範；陳時中說，指揮中心沒有打算訂定統一規範，各縣市政府可根據管理必要訂定指引。

【慎防群聚】陳時中: 9/20後2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施 中秋烤肉規範•由各縣市訂定