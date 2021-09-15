台灣星巴克再聯名 Alice + Olivia！最新商品重現摩登復古味

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）今年秋天，星巴克再度與Alice + Olivia合作推出睽違已久的聯名商品系列，並以代表性的品牌標誌Stace Face為設計，全系列商品將於9月23日上市。

台灣星巴克多次與紐約時尚品牌Alice + Olivia聯名，今年的最新商品又再度將經典復古時尚帶入星巴克周邊商品，像是將代表性的品牌標誌Stace Face搶眼地印於商品上，或是化成現代普普風的繽紛多彩，彰顯了品牌俏麗的時尚魅力。本次商品除有經典的不鏽鋼杯、馬克杯、零錢包、AO風格熊寶寶外，還包括首次推出的吸管組、布章及杯墊等總計15款商品，全系列商品將於9月23日上市。

根據星巴克，Alice + Olivia by Stacey Bendet 於2002年成立，品牌設計風格率性玩味、層次多變，完美演繹了設計師及創辦人Stacey Bendet獨樹一幟的個人風格及品味。品牌的誕生源於喜愛褲裝的Stacey，因為遍尋不著一條完美的直紋褲，索性自己動手DIY，沒想到做出來的成品受到身邊好友的讚賞與喜愛，更在紐約時尚圈一炮而紅。

Alice + Olivia的品牌精神就是Stacey Bendet鍾愛的復古女人味，藉由溫柔而俐落的設計，讓穿上的每一個女孩都能散發自信，在與星巴克聯名的商品中，也能看出復古的時尚風味。

9月23日將於台灣星巴克上市的Alice + Olivia + STARBUCKS 2021聯名商品品項、價格與介紹如下。

（左）AO FACE TOGO不鏽鋼杯，售價$1,200。容量：16OZ。（中）AO FACE雙層馬克杯，售價$850。（中上）AO風格熊寶寶，售價$1,280。（右）AO FACE馬克杯，售價$500。

（左）AO RAINBOW提袋，售價$750。（中左）AO RAINBOW不鏽鋼杯，售價$1,100。（中右）AO RAINBOW TOGO不鏽鋼杯，售價$1,200。（右）AO RAINBOW馬克杯，售價$500。（右下）AO RAINBOW杯墊組，售價$450。

（左）AO塑料吸管組，售價$300。（中左）AO FACE零錢包，售價$500。（中右）AO RAINBOW杯墊組，售價$450。（右）AO RAINBOW布章組，售價$420。