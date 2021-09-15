露半截內褲好時尚？ 精品巴黎世家遭批種族歧視

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）精品以經典之作而引領潮流，但出其不意的創意卻也可能惹出爭議。歐洲品牌巴黎世家（Balenciaga）最近推出的一件男款運動褲，就因「露出大半個臀部」，而被批帶有種族歧視意味。

這款要價1,190美元（新台幣32,934元）的棉褲，除了價格令人咋舌，造型也值得玩味。「假兩件」式的設計，上方是男性格紋內褲，下方則連著再平常不過的灰色棉褲。一般人或許只是會心一笑，畢竟巴黎世家這些年總以搞怪設計挑戰時尚定義，然而看在部分族群眼哩，卻深深感到冒犯。

根據BBC，批評者稱，這是在嘲諷非裔文化。1990年代，許多知名非裔嘻哈歌手與滑板玩家喜著誇張垮褲，露出半截內褲，一時間蔚為風潮，成了該時代的街頭流行風格。到了2000年代，甚至有數個美國州特別明令禁止這類穿著，當時就遭批是針對非裔民眾。

這款棉褲一出，便在社群媒體引發兩極反應，有網民認為精品刻意操弄街頭流行是雙重標準，有人則稱小題大作，類似設計早就風靡九零年代。專家則持批判眼光。加州州立大學非洲研究學者Marquita Gammage表示，這褲款是「文化挪用」（cultural appropriation）的標準案例，巴黎世家只想著藉由「黑人文化」牟利，卻忽略了長期以來非裔穿衣文化遭汙名化、遭有色眼光看待的諸多歧視。