露半截內褲好時尚？ 精品巴黎世家遭批種族歧視

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)精品以經典之作而引領潮流,但出其不意的創意卻也可能惹出爭議。歐洲品牌巴黎世家(Balenciaga)最近推出的一件男款運動褲,就因「露出大半個臀部」,而被批帶有種族歧視意味。

這款要價1,190美元(新台幣32,934元)的棉褲,除了價格令人咋舌,造型也值得玩味。「假兩件」式的設計,上方是男性格紋內褲,下方則連著再平常不過的灰色棉褲。一般人或許只是會心一笑,畢竟巴黎世家這些年總以搞怪設計挑戰時尚定義,然而看在部分族群眼哩,卻深深感到冒犯。

根據BBC,批評者稱,這是在嘲諷非裔文化。1990年代,許多知名非裔嘻哈歌手與滑板玩家喜著誇張垮褲,露出半截內褲,一時間蔚為風潮,成了該時代的街頭流行風格。到了2000年代,甚至有數個美國州特別明令禁止這類穿著,當時就遭批是針對非裔民眾。

這款棉褲一出,便在社群媒體引發兩極反應,有網民認為精品刻意操弄街頭流行是雙重標準,有人則稱小題大作,類似設計早就風靡九零年代。專家則持批判眼光。加州州立大學非洲研究學者Marquita Gammage表示,這褲款是「文化挪用」(cultural appropriation)的標準案例,巴黎世家只想著藉由「黑人文化」牟利,卻忽略了長期以來非裔穿衣文化遭汙名化、遭有色眼光看待的諸多歧視。

Black men being discriminated against and devalued for sagging pants and Balenciaga is profiting off the style. Crazy how it’s ghetto until they put a price on it pic.twitter.com/ujjFkHfYnt