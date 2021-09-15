百搭！長頸鹿般高的蒸餾器釀製而成　「格蘭傑Ｘ」將於台灣美式賣場獨賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)格蘭傑(Glenmorangie)將推出全新酒款-格蘭傑Ｘ！由格蘭傑與頂級調酒師精心打造的百搭款，將於9月25日起於美式賣場獨家販售。

想怎麼喝就怎麼feat.！全新「格蘭傑X」為單一麥芽威士忌帶來耳目一新的品飲方式，不論是純飲、加冰或是輕鬆融合各式飲品，由人稱鬼才，創意無限的格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦(Bill Lumsden)與多位世界頂級的調酒師打造，在全蘇格蘭最高的， 與長頸鹿一樣高的蒸餾器中釀製，細膩富含水果風味。

「格蘭傑Ｘ」蘊含梨子、香草、金銀花，以及柑橘雪酪和巧克力軟糖的多重滋味，一口飲入，可說是一場風味大融合的盛會，自由奔放的香氣結合波本桶中陳釀的威士忌及來自新炭橡木酒桶的佳釀精製而成，其甜美而馥郁的滋味透過多變的調和手法，彼此互相輝映，相得益彰，變化出可口的飲品。

格蘭傑威士忌創作總監梁思敦兩次被國際烈酒大賽（International Spirits Challenge）評為年度最佳製酒師，他表示：「格蘭傑Ｘ源於我們的夢想，我們想將單一麥芽威士忌與各種元素混合在一起，探索各種風味的可能性。

梁思敦強調，在諮詢多位頂尖的調酒師後，打造出這款口感更甜更濃郁的單一麥芽威士忌，適合所有人，無論是輕鬆的早午餐時刻，或歡樂的聚會，還是想要進行自己的最愛組合實驗，「格蘭傑Ｘ」都是飲品中令人難以言喻、無可取代的要角！



(Glenmorangie)