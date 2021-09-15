台灣9/15增1例本土新冠肺炎　為20多歲、桃園機場客艙清消人員　感染源待釐清　

台灣9/15新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣9/15新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增1例本土個案與新北幼兒園群聚無相關，為桃園市20多歲女性，為桃園機場負責客艙清消人員，初步定序染Delta變異株，曾接種一劑AZ疫苗。該案例9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因桃機工作需求篩檢，於今日確診，Ct值為14。衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。



指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自法國(案16209)、美國(案16210、案16212)、菲律賓 (案16211)入境，入境日期介於8月31日至9月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,103例確診，分別為1,478例境外移入，14,571例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。