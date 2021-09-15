台灣紙本五倍券10/30前採「先預約再領券」　10/4起郵局開放預約　10/12起領券

中華郵政公司宣布，各郵局10月4日起開放預約紙本振興五倍券，10月12日起可領券。(圖/中華郵政提供) 中華郵政公司宣布，各郵局10月4日起開放預約紙本振興五倍券，10月12日起可領券。(圖/中華郵政提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中華郵政公司今（15）日宣布，各郵局10月4日起開放預約紙本振興五倍券，10月12日起可領券，期限至10月30日，共840萬份；11月1日起則不必預約，可直接臨櫃領券。

中華郵政表示，根據去年發放紙本三倍券的經驗，前2至3週是領券高峰，估計全台郵局初期每天有50萬人領取，考量防疫，為紓解窗口領券人流及縮短民眾等候時間，10月30日前採「先預約再領券」措施。

因應初期領券人數眾多，中華郵政特別開放前兩個週六，也就是10月16日、10月23日，全台1269間郵局，提供全天服務。

中華郵政說明，民眾可於10月4日上午9時起，至中華郵政全球資訊網振興五倍券預約專區，或撥打預約客服專線（0800-700-199），預約3天後的領券日期，一次可預約、領共5人（包含自己）的額度，並自10月12日起開始領券，每日共有15個領取時段。

中華郵政指出，待完成預約後，會以簡訊告知民眾相關訊息，包含領券的郵局、份數及時間等。

中華郵政表示，11月1日起至明年4月30日，民眾不必預約，可到直接到郵局臨櫃領券，此外，一次預約6人以上的大宗五倍券，也是11月1日起開放領券。

中華郵政也鼓勵民眾使用郵政VISA金融卡綁定數位振興五倍券，推出「數位五倍券 綁定雙重抽」活動，凡於12月31日前，成功綁定郵政VISA金融卡者，免登錄即可參加，獎項包括百貨公司商品禮券10萬元、健身魔鏡等，共9000多個中獎機會，且綁定順序前4萬名者，完成消費滿額扣款後，可享每名新台幣300元現金加碼回饋。

中華郵政也針對綁定「台灣Pay掃碼」的客戶，依綁定先後順序，分別享有每名800元、500元或300元現金加碼回饋，限額3萬名。

另為招募郵政VISA金融卡新卡友，推出專屬加碼回饋，凡於9月10日至10月5日間完成申請及領卡的全新卡友，成功綁定數位振興五倍券，完成消費滿額扣款後，每卡可享現金加碼回饋600元，但不得重複領取郵政VISA金融卡綁定加碼回饋300元。

中華郵政公司表示，郵政VISA金融卡申辦手續簡便，年滿16歲之儲戶請攜帶國民身分證、儲金簿及原留印鑑（未滿20歲之未成年人另需檢附法定代理人父母雙方或監護人國民身分證及同意書）至各地郵局申辦，歡迎民眾多加使用。