不孕有徵兆　應及早求助生殖專家！醫學會推台灣「好孕地圖」一指速查93間人工生殖機構

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣出生率持續低迷，2020年台灣出生與死亡人口數驚見『死亡交叉』，美國預測報告更顯示，台灣2021年預估生育率僅1.07，全球倒數第一。為挽救生育率，政府7月起推出人工生殖補助擴大方案，放寬年齡限制且取消排富條款，同時，台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會更攜手打造「好孕地圖」，彙整93間人工生殖機構資訊，一指即可找到鄰近院所，期望幫助需求者一圓好孕夢。

中華民國生育醫學會理事長張帆表示，現代人晚婚、晚生，但女性生育能力於30歲之後開始退步，過了35歲後急遽下滑，因此當生育第一胎的時間往後挪，一般來說很難再催生第二胎；此外，即便執行人工生殖，懷孕與活產率也會於34歲開始走下坡。

張帆進一步說明，根據國健署今年六月發佈的最新人工生殖施行結果分析統計，從年齡來看，平均小於35歲進行2.1次人工生殖會成功，35至37歲2.5次會成功，38至40歲則增加為3.3次才會成功，到了41歲以上甚至需要超過5次以上才會成功，顯示越早進行人工生殖治療，成功率越高。

國健署公告，台灣每7對夫妻中就有1對不孕！

不孕有徵兆，男女皆應盡早至生殖機構進行進一步檢查，把握懷孕黃金期

台灣生殖醫學會理事長陳明哲指出，依照WHO不孕症標準，以開始進入生育能力臨界點的35歲為基準，小於35歲的男女沒有採取避孕措施，進行規律的性生活一年以上無法懷孕; 或35歲以上的男女，進行規律且沒有避孕措施的性生活半年仍沒有懷孕; 或已知有不孕症的危險因子，如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，只要「出現以上任一情況即為不孕徵兆，男女雙方皆需盡早至生殖機構進行進一步檢查，把握懷孕黃金期。｣

政府今年7月1日正式上路的人工生殖補助擴大方案，將補助對象擴大至45歲以下不孕症夫妻，且補助次數年齡未滿40歲者至多6次、年齡40至44歲者至多3次，最大補助額度達10萬元，在胚胎植入數量上也限制在1至2顆內，不僅有助減少求子夫妻的經濟壓力，也相當重視母嬰健康。

台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會為了力挺真正有生育需求的不孕症夫妻，依據衛福部公布的「體外受精(俗稱試管嬰兒)人工生殖技術補助方案」許可的人工生殖機構，攜手打造「好孕地圖」，一指即可找到鄰近院所，期望幫助需求者「好孕成家，預約幸福」。