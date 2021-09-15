2021蘋果新品發表會登場！iPhone 13 新顏色終曝光 iPad價格超親民

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）一年一度的蘋果秋季新品發表會於台灣時間9月15日登場！眾所期待的iPhone 13 終於亮相，新的淺粉色以及天峰藍引起話題，iPad則搭載A13處理器，價格更親民！另外Apple Watch S7主打螢幕更大、更耐用。

iPhone 13 系列首見「電影模式」價格延續低價策略

2021蘋果秋季發表會終於在9月15日凌晨日以串流直播方式正式登場，過去網路瘋傳iPhone 13 的新顏色，終於在這一天向外界曝光！根據蘋果官網，iPhone 13 的版本包含 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 以及 iPhone 13 Pro Max。

iPhone 13系列新顏色包含淺粉色以及 iPhone 13 Pro 的天峰藍。在外觀上，手機屏幕上的「瀏海」在這個版本中更縮小了。而功能上，iPhone 13 系列搭載A15晶片，相機效能及電池續航力都有加強，像是新增「電影模式」能夠自動變焦，創造專業景深效果。

中央社則指出，3C達人Tim哥表示，此次 iPhone 13 系列讓他最有感的是價格親民部分，除了最貴版本iPhone 13 Pro Max 1TB的價格來到新台幣5萬4400元，遠低於先前傳言的6、7萬元外，整體 iPhone 13 多數機款定價都比前一代機款降價1000元。價格部分以容量最小的128GB版本來看，iPhone 13 價格為25900，iPhone 13 mini為22900元，也是 iPhone 13 系列產品的最低價格。

(圖/Apple官網)

(圖/Apple官網)

(圖/Apple官網)

最新 iPad 一萬元可入手！網友公認本次新品「最大亮點」

全新的 iPad 9 搭載A13晶片，Wi-Fi 版本 64GB 的價格僅需 NT$10,500，保留 Home 鍵且功能仍然強大，被不少網友公認為本次新品發表會中的最大亮點。另外 iPad mini 則搭載A15晶片，且也有粉紅色可選擇，Wi-Fi 版本 64GB 價格則為NT$14,900。

(圖/Apple官網)

Apple Watch S7 螢幕更大、更耐用、顏色更多

在最新的 Apple Watch 系列中，有五款鋁金屬新色彩亮相，分別是午夜色、星光色、紅色、藍色及軍綠色。根據蘋果官網，在手錶螢幕部分，Apple Watch S7 把邊框縮窄 40%，讓螢幕面積比 Series 6 增加將近 20%，比 Series 3 的螢幕面積更增加超過 50%。

另外，Apple Watch S7 主打適合戶外活動使用，在充電速度、抗列功能、防塵功能及防水功能上都有增強，且錶面水晶玻璃錶面加厚 50%，讓其更加堅固。

在健康功能方面，蘋果透過革命性的感測器和 APP 配合，使用者可以利用 Apple Watch S7 測量血氧濃度；隨時隨地檢視自己的心電圖；查看心率等。另外，還有正念和睡眠追蹤等創新功能，更加全面監測健康。

(圖/Apple官網)

(圖/Apple官網)