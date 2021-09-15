【海地總統遇刺案後續】控新任總理亨利涉嫌重大　檢察官秒「被離職」

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）今年七月海地總統摩依士（Jovenel Moïse）官邸遇刺身亡案，案情出現最新進展，首席檢察官周二（14日）要求法官起訴總理亨利（Ariel Henry），指他涉嫌重大，並要求限制出境；華盛頓郵報報導，此舉恐讓海地動盪情勢更加雪上加霜。

檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）要求亨利解釋，為何在摩依士遇刺後的幾小時，與重大嫌疑人通話二回。要求提出當天，克勞德旋即被亨利開除，由另一位檢察官賈斯汀（Frantz Louis Juste）代理。

總理發言人尚未對此事件向華郵回應。

在亨利被摩依士任命為新任總理不久後，摩依士在住所遇刺身亡，迄今已有數十名嫌疑人被捕，其中包括18名前哥倫比亞士兵，更有一位在美執業的海地籍醫師被指為主謀，但外界認為主謀另有其人，真相仍是個謎。

華郵報導，「被離職」的檢察官克勞德指出，這兩通可疑電話發生在七月七日凌晨4:03及4:20，涉重嫌的前司法部反腐部門員工巴迪奧（Joseph Felix Badio）一共和亨利通話七分鐘，他想問這七分鐘兩人到底談了什麼？

巴迪奧今年五月因工作倫理問題被司法部開除，詳細原因不明。亨利也否認與巴迪奧有過往來。

克勞德被開除的前一天（13日），司法部長文生（Rockfeller Vincent）指示海地警政局長加派人手保護克勞德，因為克勞德過去五天持續收到生命安全的威脅。如今克勞德遭解職，外界擔憂調查公正性會受到影響。不過海地司法與民主中心顧問Brian Concannon表示，他不認為換人調查就會翻盤，畢竟法官蓋瑞（Garry Orelien）有其審判獨立性，還是可以持續要求檢查官對亨利進行調查，不過他也擔憂事件會朝向更戲劇性發展。

近日，海地具監察院地位的公民保護辦公室同樣也要求亨利下台，並呼籲國際社會停止對亨利的支持。

維吉尼亞大學海地專家法頓（Robert Fatton）接受華郵訪問時說，目前顯然是亨利與已故摩依士雙方支持者的兩派政治鬥爭，外界仍是霧裏看花。