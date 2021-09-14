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台灣總統文化獎得主出爐！李安奪文化耕耘獎　陳榮基獲頒人道奉獻獎

今年總統文化獎已於近日公布五大獎項得主

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/14 17:20
第11屆總統文化獎得獎名單出爐！(圖/文總)

第11屆總統文化獎得獎名單出爐！(圖/文總)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)今年總統文化獎得主已於近日公布，由李安、陳榮基、陳柏均等人勇奪。

第11屆總統文化獎得獎名單出爐！歷時半年的籌備、徵件與評審，本屆得獎者分別為：「文化耕耘獎」李安導演；「在地希望獎」社團法人台灣千里步道協會；「人道奉獻獎」陳榮基醫師；「青年創意獎」HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均；「社會改革獎」財團法人陳文成博士紀念基金會。

「總統文化獎」自2001年開始，每兩年舉辦一次，評選出足以代表台灣價值表率之個人或團體。本屆籌備委員會，由賴清德副總統擔任總召集人；文總副會長陳建仁、鄭麗君、江春男擔任副總召集人；國家表演藝術中心董事長朱宗慶、台南藝術大學視覺藝術學院院長曾旭正、台灣社會福利總盟理事長陳節如、行政院政務委員唐鳳、律師尤美女分別擔任「文化耕耘獎」、「在地希望奬」、「人道奉獻奬」、「青年創意獎」和「社會改革奬」五個獎項召集人。

文化耕耘獎X李安

台灣總統文化獎得主出爐！李安奪文化耕耘獎　陳榮基獲頒人道奉獻獎
(2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.Photo Credit: Brian Bowen Smith)

本屆總統文化獎的「文化耕耘獎」得主李安導演，是史上首位、也是目前唯一於奧斯卡獎、英國電影學院獎及金球獎，三大世界性電影獎皆榮獲最佳導演獎殊榮的華人導演。李安曾說：「我以作為台灣的電影人為榮，我以代表台灣為榮。」言行令人敬佩動容。李安以台灣人內斂、謙遜、堅實的生命氣質，挑戰世界的前端思考，在表現人文哲思與數位科技的完美結合，也是當今台灣所追求價值目標的表徵。

在地希望獎X台灣千里步道協會

台灣總統文化獎得主出爐！李安奪文化耕耘獎　陳榮基獲頒人道奉獻獎
東嶼坪(圖/文總)

「在地希望獎」得主社團法人台灣千里步道協會，長期致力於保護台灣山海風光與人文之美，號召民眾走入山林，親身體會不同的人文歷史，真切地瞭解土地，其行動能有效促進公⺠連結、凝聚社會，影響力所及的範圍極大，不僅在台灣引起迴響，更與國際緊密交流。

人道奉獻獎X陳榮基

台灣總統文化獎得主出爐！李安奪文化耕耘獎　陳榮基獲頒人道奉獻獎
(圖/文總)

「人道奉獻獎」得主陳榮基醫師，是備受醫界推崇的「安寧舵手」。從「醫生」的角色，體悟到如果生命無法延續，應該讓病人有尊嚴的離開，因此積極投入安寧療護、臨終關懷的倡議與教育，體現以人為本、尊重生命的大愛。

青年創意獎X陳柏均

台灣總統文化獎得主出爐！李安奪文化耕耘獎　陳榮基獲頒人道奉獻獎
(圖/文總)

「青年創意獎」得主陳柏均，除了本身獲獎無數之外，更是將霹靂舞推向奧運的幕後團隊成員，成功讓台灣街舞立足於世界，並在表演中融入台灣傳統文化元素，且與時俱進以數位科技結合文化藝術，首創疊影線上舞蹈教學APP，擴散街舞的價值及能量，翻轉次文化印象，呈現文化的多元性，既顛覆又具創意。

社會改革獎X陳文成博士紀念基金會

台灣總統文化獎得主出爐！李安奪文化耕耘獎　陳榮基獲頒人道奉獻獎
(圖/文總)

「社會改革獎」得主財團法人陳文成博士紀念基金會，自戒嚴時期即關注台灣民主與社會運動，解嚴後更致力於民主運動歷史影像、人權紀錄及轉型正義工作，推動社會改革及倡議進步價值，更著力於青年世代在社會議題的對話與深耕、人權教育的普及、文化價值的傳承及國際接軌等，且今年成功推動台灣大學設立陳文成事件紀念廣場，對台灣的自由、民主、人權的貢獻，此刻獲獎，別具意義。
總統文化獎
李安
台灣千里步道協會
陳榮基
陳柏均
陳文成博士紀念基金會

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