開學防疫首選中華電信月繳19元體驗行動學習 Hami書城購物金大方送、申辦KKBOX再享雙重好禮

迎接新學期新挑戰， 中華電信挺學生族群推出多元的行動學習防疫好康活動，包括： Hami書城大方贈送500元開學購書金；廣受好評的「 新加值嚴選好禮方案」前2個月只要19元優惠價，即可選擇「 i聽聽」體驗徐薇英語主題片單，或可搭配「Hami Pass」享受Dr.eye雲端版、Dr.eye雲端版日語通、 CNN互動英語等學習資源。長期受學生族群青睞， 亞洲最具影響力的聲音社群品牌KKBOX，同步加碼回饋， 活動期間中華電信行動客戶不限方案完成申租KKBOX服務， 享Hi-Life VIP商品優惠券，可折抵或兌換咖啡、冰品等好禮，數量有限， 送完為止；再週週抽BALMUDA Air Engine空氣清淨機（市價NT$ 8,990元），立即申辦趁現在。

依中華電信統計， Hami書城月讀包用戶的閱讀時間在疫情期間創新高， 其中以電子雜誌閱讀時間成長22%最多，其次為報紙。 迎接開學季，Hami書城大方推出中華電信獨家優惠， 成為中華電信會員，登入即送500元購書金活動，包括多益考試、 快速記憶、筆記術，您需要的好書都在這裡。

為因應孩童及青少年在校獨自使用手機或與同儕交流， 可能提高誤入色情、暴力等不良網站之風險，中華電信特別針對「 色情守門員行動版」服務提供多項優惠， 除首度推出30天免費體驗方案， 10月31日前申辦月租或年約方案，再享便利商店購物金、 Hami Point、免費行動上網量等好禮。 中華電信以實質行動優惠及備受國、內外肯定的行動網路品質， 提供開學最佳行動學習首選！