月老生日線上樂遊林園 林家花園首推線上專屬神明祈福體驗活動

每年月下老人誕辰適逢中秋佳節， 今年板橋林家花園攜手台北霞海城隍廟首度推出「 月老生日樂遊林園線上活動」，活動於9月13日(一)至9月25 日(六)邀請民眾一同於線上為月老祝壽， 體驗一系列線上專屬神明祈福活動，分別有「月老慶生集氣祝福」 抽獎活動、「林園玩傳統-霞海五神加持」祈福傳統彩繪體驗課程， 以及「古蹟穿搭新絕配-月老生日穿新衣」手作體驗活動， 參與任一活動分享作品於該活動貼文，還有機會獲得好禮， 中秋連假好家宅藝起，快揪親朋好友們線上祈福樂遊林園!

新北市政府文化局表示，林本源園邸與台北霞海城隍廟淵源深厚， 每年秋季月老進駐林園已成為園邸指標活動之一。 今年邀請城隍廟五尊神明：城隍爺、城隍夫人、魁星爺、 臨水夫人以及月老，推出線上專屬神明祈福體驗課程，以線上參與、 線下回饋方式增加活動互動性，結合傳統信仰與工藝， 推廣傳統民俗文化與美學。

首發活動「月老慶生集氣祝福」， 免費提供民眾下載林園生日蛋糕著色稿， 同步放送喜慶剪紙教學影片，讓民眾在家也能跟著著色與剪貼， 上傳分享作品於臉書粉絲專頁為月老祝壽；9月18、19、25日 ，線上開設「林園玩傳統-霞海五神加持」祈福傳統彩繪體驗課程， 融合霞海五位神明與園邸吉祥漏窗之傳統彩繪「安金」技法製作， 邀民眾把握難得機會體驗傳統貼金箔工藝；9月20日(一)起於粉 絲專頁放送「古蹟穿搭新絕配-月老生日穿新衣」手作體驗活動， 邀請時尚造型設計系教授設計挑選呼應園邸建築之布面， 示範創意剪裁與拼貼為壽星月老設計時尚新衣，廣邀民眾激盪創意， 設計獨一無二的月老新衣。豐富多樣結合傳統文化的嶄新線上體驗活 動，歡迎民眾一同線上觀賞教學影片，在家一起動手做!

此外，參與活動就有機會獲得由東方奇幻繪師Gwei-小G瑋特製 神明祈福卡，分享成果抽霞海城隍廟加持好禮，希望在這疫情期間， 透過線上祈福活動撫慰大家的身心靈，與民眾一同祈良緣、保平安。 在中秋團圓暨月老生日，一同線上祈福歡慶，渴望受到月老祝福， 祈求浪漫緣份的民眾也千萬要把握。 更多活動詳情歡迎上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「 國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。

照片由新北市政府文化局提供

照片由新北市政府文化局提供