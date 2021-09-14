新北4校獲教育部美感生活學習地圖獎 青山國中小全國唯一連續兩年特優金質

新北市4所學校申請教育部109 學年度「美感生活學習地圖實踐計畫」徵選，經評選全數獲獎， 其中青山國中小榮獲特優金質獎、深坑國中榮獲特優銀質獎、 忠山實驗小學及介壽國民小學榮獲佳作獎。4所學校近年積極推動美 感教育，課程設計強調學習地圖系統思維及學習歷程， 培養學生運用設計思考進行跨域、跨界整合， 進而培養生命態度及生活中解決問題的能力。

青山國中小校長王如杏表示，學校多年來積極推動美感融入課程， 已蟬聯兩屆教育部「美感生活學習地圖實踐計畫」特優金質獎，也因 推動這個計畫，青山的師生開啟一段對汐止在地有感的故事。 而在第二年秉持著與第一年計畫方案相同的運思歷程， 透過設計思考發散與聚斂的過程中， 重啟師生覺察對人的關懷與實踐，整個課程是以《ART》–察覺( Awareness)、真實(Reality)、思考( Thinking)三要素進行設計， 期待師生養成一種平凡卻深刻的未來學習模式。

主要負責課程規劃的張晨昕老師表示，青山第一年《灘音香徑》 計畫，這群從來沒有經歷淹水的孩子們， 對家鄉汐止唯一的印象竟是淹水，所以便以此為起始， 翻轉對淹水的負面印象。像是在課堂上讓學生理解地球暖化致海平面 持續上升時，體認到人與水是共生共存的。在第二年《灘音相近》 計畫，則希望學生系統性思考，從人與自己、人與他人到人與環境， 帶領學生覺察自己、同理他人，成為更好的自己並與他人共好。

參與計畫的國中部八年級楊家賢同學表示， 在學習過程一開始覺得很辛苦，但是後來看到成果時， 才發覺原來我們也可以透過設計思考做出有意義的作品， 且過程中學習到如何團隊合作與時間的分配， 這都是寶貴的學習經驗。

其他三所獲獎學校的課程方案，如深坑國中「張飛客棧~深中救傷『 鳥計畫』」、介壽國小「介壽小桂蝶蛻變之旅」及忠山實驗小學的「 小學區，大學校，創建美學新天地」，獲獎學校共同發展特色， 就是讓美感不再侷限於藝術人文，而是以課程進行跨域整合， 引導學生透過覺察省思進而發現問題，並運用系統思考定義問題， 最後經由美感素養的建立解決問題。透過跨域課程之實施， 讓孩子跳脫書本框架，從日常生活中發現並培養解決問題的跨域能力 。

教育局長張明文表示，新北市推動美感教育不遺餘力， 透過藝術深耕教學計畫邀請藝術家駐校協同教學、 公私協力提供師生場館資源、 邀請學校及市民參與藝術主題系列活動等， 期待藝術教學資源可以從教室及課本，走入社區及大自然， 讓學生學習更完整及豐富， 進而於日常生活中建立生命態度及實踐美感素養。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供