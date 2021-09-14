新北4校獲教育部美感生活學習地圖獎 青山國中小全國唯一連續兩年特優金質

照片來源：新北市教育局提供
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新北市4所學校申請教育部109 學年度「美感生活學習地圖實踐計畫」徵選，經評選全數獲獎，其中青山國中小榮獲特優金質獎、深坑國中榮獲特優銀質獎、忠山實驗小學及介壽國民小學榮獲佳作獎。4所學校近年積極推動美感教育，課程設計強調學習地圖系統思維及學習歷程，培養學生運用設計思考進行跨域、跨界整合，進而培養生命態度及生活中解決問題的能力。
青山國中小校長王如杏表示，學校多年來積極推動美感融入課程，已蟬聯兩屆教育部「美感生活學習地圖實踐計畫」特優金質獎，也因推動這個計畫，青山的師生開啟一段對汐止在地有感的故事。而在第二年秉持著與第一年計畫方案相同的運思歷程，透過設計思考發散與聚斂的過程中，重啟師生覺察對人的關懷與實踐，整個課程是以《ART》–察覺(Awareness)、真實(Reality)、思考(Thinking)三要素進行設計，期待師生養成一種平凡卻深刻的未來學習模式。
主要負責課程規劃的張晨昕老師表示，青山第一年《灘音香徑》計畫，這群從來沒有經歷淹水的孩子們，對家鄉汐止唯一的印象竟是淹水，所以便以此為起始，翻轉對淹水的負面印象。像是在課堂上讓學生理解地球暖化致海平面持續上升時，體認到人與水是共生共存的。在第二年《灘音相近》計畫，則希望學生系統性思考，從人與自己、人與他人到人與環境，帶領學生覺察自己、同理他人，成為更好的自己並與他人共好。
參與計畫的國中部八年級楊家賢同學表示，在學習過程一開始覺得很辛苦，但是後來看到成果時，才發覺原來我們也可以透過設計思考做出有意義的作品，且過程中學習到如何團隊合作與時間的分配，這都是寶貴的學習經驗。
其他三所獲獎學校的課程方案，如深坑國中「張飛客棧~深中救傷『鳥計畫』」、介壽國小「介壽小桂蝶蛻變之旅」及忠山實驗小學的「小學區，大學校，創建美學新天地」，獲獎學校共同發展特色，就是讓美感不再侷限於藝術人文，而是以課程進行跨域整合，引導學生透過覺察省思進而發現問題，並運用系統思考定義問題，最後經由美感素養的建立解決問題。透過跨域課程之實施，讓孩子跳脫書本框架，從日常生活中發現並培養解決問題的跨域能力。
教育局長張明文表示，新北市推動美感教育不遺餘力，透過藝術深耕教學計畫邀請藝術家駐校協同教學、公私協力提供師生場館資源、邀請學校及市民參與藝術主題系列活動等，期待藝術教學資源可以從教室及課本，走入社區及大自然，讓學生學習更完整及豐富，進而於日常生活中建立生命態度及實踐美感素養。
照片來源：新北市教育局提供
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