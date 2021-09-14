深澳漁港新鮮直送 特選海鮮禮盒熱烈搶購中

瑞芳區漁會推出了「深澳漁港特選海鮮禮盒」， 精選深澳在地漁船各式海味及漁村人氣小吃， 以漁人技法預先處理食材，開封後免動刀即可料理，優惠組合價只要 1,450元起，限量100盒，趕快手刀下單，以免被搶購一空。

深澳漁港為本市沿近海漁業的重要港口， 東北角豐富的漁獲資源在此返港卸貨， 本港的當令海鮮更吸引許多饕客前來品嚐， 為因應新冠肺炎疫情嚴峻，民眾無法前往漁港採買， 瑞芳區漁會特別精選在地漁船現撈小卷、透抽、飛魚、 剝皮魚以及漁村人氣小吃墨魚香腸、飛魚卵豬肉香腸、 花枝丸等各種海味，推出「深澳漁港特選海鮮禮盒」， 將漁港新鮮美味直送到家，所有食材皆預先經過剖半、去肚後立即真 空包裝，退冰後即可直接料理，省去處理海鮮的繁雜手續， 適合居家煎、烤、炸等各種烹調方式，有3種組合可依家庭人數選擇 ，「小資組」原價1,700元現在限量優惠只要1,450元， 小家庭可選擇「家庭組」限量優惠價1,950元(原價2,200 元)，家庭人數多或海鮮愛好者當然要選擇最澎湃的「豪華組」， 只要2,450元就能把所有新鮮美味通通打包回家，優惠價格只到 9月30日，限量100盒賣完為止，趕快把握最後搶購時段，到「 新北市農業局-稼日蒔光」社群網站下單喔!

新北市漁產資源豐富，漁產品種類眾多且品質優良， 一直是許多饕客心中首選，但自今年新冠肺炎疫情爆發後，餐廳及漁港觀光人潮驟減， 為維持漁民生計及提升國人食魚的需求， 市府加強輔導漁會及漁民透過網路平台銷售水產品， 由漁民自產自銷，少了批發商的運銷成本，不僅新鮮度提高， 價格也較為合理，在防疫期間利用網路宅配購買海鮮， 不僅免去出門接觸人群的機會，海鮮含優質蛋白質、多元不飽和脂肪 酸及礦物質等多種營養物質，能提升身體免疫能力，另一方面， 為鼓勵民眾購買，漁會也提供多種防疫組合及優惠價格， 歡迎民眾上網選購。





照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供