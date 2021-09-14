新北成立生涯輔導團 新生涯金三角引進在地資源 整合跨域特色活動

新北市將「適性發展」列為教育施政計畫重點， 教育局於本(110)學年度正式成立生涯發展教育輔導團，並於日 前辦理本學年度國中生涯發展教育計畫審查，給予各校適切專業的計 畫撰寫方向與執行建議，82所學校已全數通過報送教育部。 其中各校積極引進在地業界資源，整合跨域特色活動， 成為新北生涯教育發展特色亮點。

教育局表示，新北市以系統性推動「新生涯金三角」。首先第一角於 本學年度正式成立生涯發展教育輔導團，規劃生涯發展教育重點工作 ，提供各校實施生涯發展教育工作諮詢服務， 積極協助學生做好自我覺察、生涯覺察以及生涯探索與進路選擇。

第二角則鼓勵學校推動適性發展由生活開始， 與在地民間單位及產業合作。最後， 協助各校發展跨域生涯特色活動， 配合生涯發展教育融入各領域課程、多元技藝教育社團、 寒暑假職業試探育樂營及技藝課程，充分提供學生適性及生涯發展。

教育局表示，新北市生涯發展教育輔導團邀請教育部國教署生涯發展 教育首席推手，同時也是大觀國中校長羅珮瑜擔任召集人。 日前在漳和國中集合所有團員審查本學年度「 生涯發展教育實施計畫」。在團員細心審視及專業把關下，協助各校 進行修正與回饋，包含公立學校80所及私立學校2所，共82校皆 已全數通過。

新北市各校推動生涯發展教育上， 積極發掘運用校外社區資源成為一大亮點。樟樹國際實中、 汐止國中與青山國中小等7校常年與宜鼎國際教育基金會合作辦理「 未來達人築夢計畫」，獲得親師生迴響與支持。青山國中小朱芷儀同 學說，很榮幸參加學校開設的設計職群技藝教育課程， 學到課堂外的知識和技能，達人沙龍講座老師努力歷程與堅持態度， 讓我們了解做任何事情一定要堅持到底，不要輕易放棄， 這就是職人精神！

汐止國中黃永岦組長表示，自己曾帶學生至勵馨基金會參加「有愛公 益任務」活動， 看到餐旅群技藝班孩子將學習的技能幫助社會上有需求的婦女， 用心製作巧克力對社會做出一點貢獻，內心著實感動。

三峽國中與地方耆老、 甘樂文創及臺北大學推動一系列走讀三峽研習， 每年在校園更規劃工藝展覽、示範教學及職人展演活動， 提供學生生涯規劃與職能探索，協助未來在升學選擇及生涯規劃。 鄭玉惠老師表示，學校生涯發展教育課程結合閱讀，包含三峽文史、 傳統產業、地方創生等課程， 帶師生走進社區認識在地產業並了解這塊土地，愛上三峽人事物。

新北市教育局致力推動「新北教育123」，其中主軸「 適性發展」即為積極推展生涯發展教育，建立終身學習基礎，讓孩子 天賦發光發熱，追求自我精采藍圖。藉由生涯發展教育輔導團成立， 希冀推廣各項生涯發展教育創新活動，逐步提升輔導行政人員專業信 念與實踐的能力，建立生涯發展教育最佳執行模式， 優化新北教育品質。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供