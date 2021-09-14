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臺灣證券：疫情趨緩 證交所線上引資再出發

By 台灣英文新聞
2021/09/14 17:00
臺灣證券：疫情趨緩 證交所線上引資再出發

今年初，證交所與元大證券原計畫於全球疫情趨緩後親赴韓國舉辦實體引資活動，卻受限全球疫情而未能成行。而臺灣疫情在五月份進入三級警戒後，證交所也因應疫情啟動包括異地辦公、居家辦公等防疫措施，所幸疫情於八月降至二級，證交所也積極重啟各項活動。惟在目前國際商旅活動仍受新冠肺炎疫情影響下，為使服務不中斷，持續搭建臺灣優質企業與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，證交所與元大證券攜手於9月14日至15日改以線上方式舉辦「首爾首航線上論壇 Taiwan Market Seoul On-line Conference」線上臺灣投資說明會。

本次活動係近年來首場鎖定韓國之引資活動，預計邀請7家臺灣上市櫃公司，與韓國投資人進行多場小型群體線上會議。投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行簡報外，證交所特別舉辦「展望臺灣資本市場與ICT產業發展」專題演講，除由證交所分享臺灣資本市場之近期表現外，並邀請資策會產業情報研究所洪春暉所長發表「後疫時代台灣ICT產業發展前景」專題演講。期望能藉由專題演講向國際投資人行銷臺灣資本市場穩定良好表現、適宜投資之環境以及ICT產業之未來，以吸引更多資金活水投資臺股。

為服務更多市場參與者，證交所將於會後將本次活動之專題演講內容影片將置於Webpro3.0影音傳播網，投資人可隨時聽取簡報，不受時間限制。因本次活動目標對象為國際機構投資人，故全程將以英語進行。影片將於活動結束後上傳。https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/117/?categoryId=165

參與公司名單

代號

公司名稱

產業別

市場別

1

2360

致茂

其他電子業

上市

2

3376

新日興

電子零組件業

上市

3

6415

矽力-KY

半導體業

上市

4

8454

富邦媒

貿易百貨

上市

5

3529

力旺

半導體業

上櫃

6

5274

信驊

半導體業

上櫃

7

8299

群聯

半導體業

上櫃

更新時間 : 2021-09-14 17:59 GMT+08:00

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