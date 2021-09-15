中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機　金管會：台灣金融曝險部位約22億

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國房地產龍頭恆大集團 (Evergrande Group) 債務風險不斷攀高，恐對中國經濟造成影響，引起市場關注。台灣金管會昨(14日) 表示，目前有2家本國銀行對恆大有曝險，授信總額落在新台幣5億元以內，若加計境內外基金持有恆大部位，金融業總計曝險額約在22億元左右。

港媒15日報導，恆大集團 (Evergrande Group) 面臨財務危機之際，其集團主席許家印及有關人士已轉讓香港兩幢單幢洋房，市值共約港幣8億元（新台幣27.61億元）。

另外中國國家統計局發言人付淩暉今(15日) 則表示，恆大對產業發展的影響仍須觀察，目前房地產市場維持平穩態勢。

恆大集團財務危機揭露中國房地產業不穩固性，引發全球市場關注，外界認為，這個經濟火車頭一旦失控，重擊的可能將不只是中國國內市場。

14日下午金管會揭露台灣金融業對恆大集團曝險情況，銀行局副局長童政彰表示，目前統計有2家銀行對恆大有曝險，整體授信總額在5億元以內；依照規定，銀行必須對資產分類並提足備抵呆帳，銀行都有照規定去做。

童政彰說，國銀近年對中國曝險數值已經趨緩，截至今年第2季，對中國曝險總額度為1.4兆元，占上年度決算後淨值比率約37.1%，整體風險若在法定限額100%以下，都在可控範圍內。

據銀行局統計，國銀平均資本適足率為14.98%，逾期放款比率為0.21%，備抵呆帳占逾期放款覆蓋率近6.5倍。童政彰表示，國銀整體承受風險能力仍相當穩健。

截至今年7月底，保險業和證券自營商則都沒有投資恆大集團股票或債券部位。

在基金部分，證期局公布，截至今年7月底，共有44檔境內投信基金持有恆大集團發行的有價證券，曝險金額達12.62億元，占相關基金規模的0.64%，占全體國內投信基金規模的0.03%。

另有41檔境外基金持有恆大部位，國人投資曝險金額達4.51億元，占相關基金規模的0.39%，占境外基金國人持有總金額的0.01%。證期局副局長郭佳君表示，相關比重都相對不大。

中央社報導，恆大集團的財務黑洞難以填補，但大到不能倒幾乎成為共識。恆大集團創辦人許家印親自操刀的瘦身政策若無法力挽狂瀾，國資接盤已是板上釘釘，只是程度與手段差異。

恆大集團的財務危機不僅令投資人心慌慌，同時揭露中國房地產業的不穩固性，更進一步引發全球市場關注。

中國並不是沒出現過這樣龐大的企業發生過暴雷，然而恆大集團的問題卻是來自於他的龐大負債，資產變現能力低落，接連被國際信評機構惠譽、穆迪調降評級，顯示離債務違約已經不遠，而債權人可能血本無歸。

截至今年6月底，恆大的有息負債達人民幣5717.75億元（約新台幣2.4兆元），其中約2400.49億元的債務將於1年內到期。恆大已有幾項建案因拖欠工程款項等原因而被暫停。

然而這筆天價有息負債，是過去半年藉由各種「瘦身政策」所達成的成果。只不過，瘦了手臂卻胖了大腿，根據恆大日前公布今年上半年的財報顯示，負債總額為1.97兆元，較2020年同期的1.95兆元略為成長。顯示整體財務黑洞仍然存在。

房地產業者觀察，恆大如今面對的困境，在去年中國官方宣布房市調控的「三道紅線」政策時就已經可以預見。

「三道紅線」是中國監管部門對房地產業畫出的三道指標，分別是「扣除預收款後的資產負債率大於70%」、「淨負債率大於100%」、「現金短債比小於1」，一旦超過就踩到「紅線」。

中央社引述房地產專家、前復旦大學地產運營研究所所長蔡為民受訪時指出，恆大的問題長期存在，而去年宣布「三道紅線」政策時，也被解讀為是針對恆大這樣的房地產業巨頭而來，且幾乎是認定「恆大一定過不了這一關」。

這樣政策的背後顯示，中國官方寧可對這類的巨頭揮出七傷拳，傷敵七分、自傷三分，也必須遏止持續的膨脹情形發生。「如果企業撐不過，接下來國資就會全面進場。」

恆大集團「大到不能倒」幾乎已經是市場與學界的共識，加上房地產業帶動經濟成長，一旦恆大真的倒了，國際市場的動盪可想而知。因此除了中國國內，國際投資人也都認為中國政府應該會在適當的時機「出手」，解除炸彈。

中國經濟學者、光谷自貿研究院院長陳波則說，目前恆大出現的問題並不是資不抵債，而是流動性風險，流動性風險若需要政府出面解決，相對耗費的資源及成本偏低，主要是處理信用問題。

他提到，在2008年美國次貸風暴之前，優勝劣敗、政府不該干預是市場的遊戲規則，然而在風暴之後，「大到不能倒」的思考模式開始被接受，因為放任這類巨頭倒閉，將會造成恐慌性蔓延。因此往後對於這種並不是資不抵債，而是面臨流動性問題的大企業，「政府必須干預」逐漸成為共識。

只不過面臨流動性風險的恆大集團，正陷入一個難以掙脫的惡性循環：長期資產多，但卻缺少現金完成眾多的項目，以及償還債務。未完成的項目無法銷售、已完成的項目沒人敢買，因此無法取得充足的現金解決問題。

蔡為民認為，國資介入主要的意義在於向投資人宣示，這些項目背後有國家的支持，會穩定持續下去。他形容，恆大集團是超級航母，萬一倒了不但對房地產市場造成衝擊，也會影響社會穩定。「如果今天出問題的不是恆大集團，而是一間對於市場和經濟不會造成很大衝擊的企業，國資可能就不會接手」。

事實上，除了國資介入購買資產，使恆大的資產可以變現，盡快填補負債缺口外。另一種實際在進行的干預則是藉由國資銀行展延，讓恆大的債務長期化，藉此降低短期債務的壓力。

不少房地產界的人士看法認為，中國一方面仍一定程度的維持市場經濟的規則，另一方面則漸進式的介入恆大的問題。

蔡為民說，恆大集團現在手上少說有上千個不同的項目正在執行，遍布中國各地，而且關乎到十多萬員工的生計與房地產市場，中國政府不可能雙手一攤，放任「高樓倒塌」。

他認為，最終恆大的問題一定會得到解決，只是方案和手段差異。現階段中國政府並不是積極介入恆大的債務問題，而是讓許家印等恆大的高層，有時間、空間去處理這個爛攤子。「如果許家印等恆大高層無法解決，短則1個月，長不超過3個月，國資會更加積極地全面介入。」

近日中國恆大稱正在積極接觸多家潛在投資者，商討出售恆大汽車和恆大物業的部分持股，同時也考慮為中國恆大及其他附屬公司引入新投資人。不過截至目前，中國恆大尚未跟投資人簽訂任何具法律效力的協議，能否實現上述出售計畫，尚不確定。

除了企業與機構投資者仍在觀望外，近日也有近百位的恆大金融理財商品投資人，赴恆大集團的深圳總部，要求償還貸款和兌付金融產品，有人解讀為「恆大金融產品爆雷」。

不過陳波認為，私人投資者對於財富變動的敏感程度較高，往往會發生聚集效應，因此發生群體性事件，類似銀行擠兌。這起事件當然是恆大集團財務問題的一環，但對於經濟環境不至於造成太大的影響。

中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機 金管會：台灣金融曝險部位約22億