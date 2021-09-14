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台灣音樂實境秀《你的島嶼我的家》　天生歌姬A-Lin憶駐唱被酸

台灣及紐西蘭歌手透過視訊，耗費兩年完成音樂實境秀將於9月底上線

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/14 16:53
南島實境音樂節目《你的島嶼我的家》將於近日台灣播出（照片提供：阿洛無限）

南島實境音樂節目《你的島嶼我的家》將於近日台灣播出（照片提供：阿洛無限）

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)南島實境音樂節目《你的島嶼我的家》台灣音樂人阿洛、舒米恩跟A-Lin與三位紐西蘭歌手以文化、音樂彼此交流。

《你的島嶼我的家》在全球遭受Covid-19疫情擾亂時，三位台灣音樂家及三位西蘭歌手利用社群媒體，耗時近2年終於完成跨越台灣、紐西蘭的拍攝，他們分別是台灣歌手阿洛、舒米恩、A-Lin與紐西蘭歌手梅西莉卡（Maisey Rika）、特洛伊金吉（Troy Kingi）、莉亞霍爾（Ria Hall），透過彼此交流呈現疫情中放慢腳步與自我對話。

該節目由阿洛擔任總導演，舒米恩擔任音樂總監、優席夫擔任視覺總監，推出一集60分鐘共9集的音樂實境節目，首集已於紐澳地區最大華人電視台Freeview TV28播出，近日也將在台灣平台上線，最快九月底往上看的到。

此次，第二集由台灣東部阿美族部落的三位歌手，一起踏上「回家的旅程」。天生歌姬A-Lin紅遍全亞洲，但疫情影響使得工作停擺，她感受前所未有的茫然，節目安排她前往阿美族當代藝術家優席夫的咖啡館當「小學徒」，優席夫分享自己繪畫靈感是受外公啟發，也讓A-Lin在這瞬間想起她的外公同樣在她的歌唱生命中，扮演永遠的指引和力量。

A-Lin表示，外公很愛唱歌，那時她參加很多歌唱比賽，被說唱得不夠好，進不了決賽，或駐唱時被客人嫌「唱這樣、長這樣還敢站在台上」，當時她很沮喪，因為外公病危，她趕回去，坐在床前希望為外公做什麼，「我想起小時候他教的阿美族歌謠，就唱起來，他馬上轉過頭來，眼睛很有神，手慢慢抓住我說，『我也知道妳很愛唱歌，妳要加油，將來一定很多人在台下聽妳唱歌』。」

優席夫指導她創作自畫像，藉此誠實面對內在的自己，她對這幅畫像說：「我跟妳一直在互相切磋，大多數人建議妳要做怎樣的人，但我很感謝內在的自己不斷鼓勵我，要一直很勇敢，不要害怕。」

金馬、金曲創作才子Suming舒米恩也因疫情衝擊演出與文化事業，低潮的他返回台東都蘭部落，談及他一手創辦的阿米斯音樂節看似成功熱鬧，實際卻扛起許多壓力，尤其來自部落的質疑聲音，甚至在豐年祭引發衝突，讓他心裡很受傷，加上突如其來的疫情重挫，他轉而開始搜集「台灣的聲音Bondada」，一步一腳印走遍全台灣，並分享他的成果給遠在紐西蘭的特洛伊金吉。

特洛伊冒出靈感直說：「毛利文化也擁有不少具有獨特性的聲音，也很適合放入創作裡！」特洛伊更答應疫情過後，若阿米斯音樂節要重啟，他一定會來參一咖，在舞台上飆唱幾首歌，兩人的雲端對話，即便很簡短，卻成功燃起彼此對創作的熱情。

影視歌多棲的阿洛同樣遭疫情打亂各種計畫與行程後，不得不重新檢視過去所追求的一切，她返回花蓮的港口部落，見到好久不見的Ina（母親），講到在台北工作承受的疲憊，Ina幾句安慰，讓她不禁掉下眼淚，她也趁這次機會，跟Ina學習編織、討教古謠歌曲，盡一己之力在老一輩仍健在時，把無價的文化寶藏流傳下來。Ina最後替阿洛進行一場祈福儀式，希望祖先的祝福能給予她力量，繼續勇敢前進。

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更新時間 : 2021-09-14 17:59 GMT+08:00

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