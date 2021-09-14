地球如烤爐 BBC：40年來攝氏50度天數成長翻倍

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）你能想像活在攝氏50度的高溫之下嗎？研究顯示，自1980年來，每年達到此高溫的天數，竟已增加達一倍，對人類生活造成史無前例的挑戰。

根據BBC，此一極端溫度益發頻繁，1980年至2009年間，破50度的日子約14天。2010年至2019年，更躍升至26天，而這十年間，45度以上的日子每年平均增加兩周。牛津大學環境學家Friederike Otto表示，此一現象全得歸咎於燃燒化石燃料。

50度以上高溫主要出現在中東與波灣地區，但自義大利與加拿大今夏分別飆出48.8度與49.6度的破紀錄高溫後，科學家警告，除非大力縮減這類燃料的碳排放量，否則未來各地皆可能成為極端「熱點」。

這十年來，升溫最劇地區為北極與中東，平均達2度，而東歐、南非與巴西也增加了逾1度。高溫不僅威脅人類與大自然，建築物、道路與電力系統同受其害。

即便低於50度，高溫與高濕度也已然是兩大健康風險。根據美國羅格斯大學（Rutgers University）去年發表的研究，若目前暖化速度不變，到了2100年，恐有12億人口將受到熱危害，是目前受影響人數的四倍有餘。

美聯社引據的另一份報告則呼應了此一危機。根據世界銀行（World Bank）13日發布的報告，未來三十年，地球上的2億人口恐在氣候變遷的逼迫下，不得不遷徙至較適宜人居之處，非洲沙漠地帶、南亞如孟買等洪災嚴重、作物歉收國家，都是最有可能湧出「氣候移民」（climate migrant）之地區。

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