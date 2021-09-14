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台灣中歐友好！國發會領經貿考察團10月訪3國 外交部：共同打造民主供應鏈

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/14 14:32
國家發展委員會主任委員龔明鑫，將於（2021）年10月20日至30日率經貿投資考察團訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛。（圖 /Pexels）

國家發展委員會主任委員龔明鑫，將於（2021）年10月20日至30日率經貿投資考察團訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛。（圖 /Pexels）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）外交部今（14）日公布，國家發展委員會主任委員龔明鑫，將於（2021）年10月20日至30日率經貿投資考察團訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛，以期進一步強化雙邊經貿投資合作，共同打造相互連結、具有韌性的民主供應鏈。該考察團包含跨部會官員及民間企業代表大約65人，將以包機形式訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛。

台灣近來與立陶宛、斯洛伐克以及捷克交好。今日外交部線上記者會上，該部歐洲司司長陳立國公布台灣與立陶宛互設代表處的進度，他表示，立國來台設處涉及該國內部行政法律程序，需耐心等待，時機成熟會協同立國政府向大眾公布。至於台灣在該國設立的「台灣代表處」，目前相關籌備工作一切順利，將適時向國人說明進度。

陳立國也指出，原定將於9月底訪台的斯洛伐克跨部會訪團，涉及雙方政府協調，因此將藉由10月的經貿投資訪察團，雙邊進一步討論來訪細節。

外交部指出，這次疫情肆虐全球，嚴重影響各國經濟與人民生活，同時也凸顯穩定的關鍵產業供應鏈對民主國家的經濟韌性與安全至關重要。為了配合我國六大核心戰略產業的發展，並強化台灣與中東歐國家的經貿投資連結，此次經貿投資考察團邀請國內優勢產業、公協會及民間組織代表參加，期盼加強並拓展我國產業在中東歐國家的佈局，強化國際民主夥伴就供應鏈重組的合作，為雙方的人民創造和平、穩定與繁榮。

外交部強調，台灣擁有許多優秀產業與人才，協助他們走向國際一直是外交部的重要目標，我們相信憑藉著台灣人勇敢的企業家精神與創新思維，將能創造更多的商機與合作機會，並將為台灣與中東歐的民主夥伴串起更多連結，共同打造堅韌有力的民主供應鏈。本次訪團全程將依照中央流行疫情指揮中心的防疫規範辦理，兼顧防疫安全與訪團成效。
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